Hurkacz fa una cosa mai vista a Cincinnati: il tweener diventa un passante vincente Il polacco Hubert Hurkacz si è qualificato per le semifinali di Cincinnati, sabato affronterà Carlos Alcaraz. Nel corso del torneo il polacco ha vinto un punto che ha lasciato di stucco Tsitsipas.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Cincinnati non è stato benevolo con i tennisti italianii tennisti italiani, tutti fuori prima degli ottavi. Ma lo spettacolo non sta mancando, anche grazie a protagonisti inattesi. Non è una sorpresa vedere in semifinale Hubert Hurkacz, giocatore polacco di spessore che con il suo stile di gioco sul cemento è sempre un avversario da tenere in grande considerazione. Hurkacz è in semifinale e sfiderà il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz e nel suo percorso ha realizzato il punto più bello del torneo, un colpo che raramente si vede su un campo da tennis.

Il tennis di Hurkacz è davvero bello da vedere, vario, con tocchi di gran classe, anche se la potenza fa la differenza soprattutto con un gran servizio. Il polacco è un tennista imprevedibile, è capace di perdere con Varillas al Roland Garros e di far faticare dannatamente Djokovic (come a Wimbledon) e Alcaraz, che la scorsa settimana lo ha battuto 3-6 7-6 7-6 a Toronto. A Cincinnati è convinto del suo gioco e sfruttando un gran tabellone si è portato in semifinale.

Sul suo cammino ha trovato Stefanos Tsitsipas, che ha vinto sì a Los Cabos, ma che come d'abitudine nella seconda metà di stagione fatica tantissimo. Il greco è stato spazzato via in due rapidissimi set, nel secondo Hurkacz ha mostrato di che pasta è fatto ottenendo un punto con un colpo che veramente non si vede quasi mai su un campo da tennis. Il video è da vedere e rivedere.

Sotto di un set e di un break il greco attacca, Tsitsipas con una volée corta pensa di aver vinto il punto, ma non ha fatto i conti con Hurkacz che, nonostante sia molto alto, ha una grande agilità. Il polacco arriva sulla pallina e colpisce, decide di fare un passante, ma lo spazio è poco e per farlo fa passare la racchetta sotto le gambe, ne esce un cross imprendibile. Passante cross tirato sotto le gambe. Pazzesco. Un tweener unico. Hurkacz dopo il punto esulta e sorride, quasi stupito pure lui da quella magia o forse da quella scelta. Tsitsipas capisce in quel momento che il suo avversario è imbattibile.

Battuto il numero 3 del tabellone, Hurkacz ha piegato anche il lucky loser (mai come questa volta fortunatissimo) Popyrin, piegato in due set. Sabato Hurkacz nella prima delle due semifinali avrà la chance di prendersi la rivincita con Carlos Alcaraz, in un match che in tantissimi speravano di poter vedere.