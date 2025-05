video suggerito

Gigante fa un capolavoro contro Tsitsipas al Roland Garros, l’esultanza dice tutto: “Mamma mia!” Matteo Gigante eccezionale al Roland Garros con la vittoria su Stefanos Tsitsipas. Un successo inaspettato e celebrato in modo curioso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Gigante ha fatto un capolavoro al Roland Garros. Il tennista italiano numero 167 al mondo ha battuto Stefanos Tsitsipas finalista dell'edizione 2021 e 20° giocatore del ranking. Prestazione eccezionale del romano che fino ad ora in carriera aveva raggiunto, nel circuito principale, tre volte il secondo turno in tornei Masters 1000. Un'impresa celebrata in un modo naturale con un gesto, poi spiegato nell'intervista in campo.

Gigante batte Tsitsipas al Roland Garros, impresa azzurra

Gigante è partito subito forte nel match e dopo aver vinto il primo set ha incassato il ritorno del greco, molto confusionario e altalenante. Terzo parziale quasi dominato con un tennis brillante fatto anche di tocchi e smorzate a mettere in difficoltà il greco. Battaglia nel quarto poi quando Matteo ha spento i sogni di rimonta di Stef protagonista di un bel saluto a rete, pieno di affetto.

Non ci credeva insomma Matteo quando dopo un game fiume, Tsitsipas si è arreso, con il punteggio definitivo di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4. Gigante proveniente dalle qualificazioni per la prima volta ha raggiunto in carriera il terzo turno di un torneo dello Slam. Ecco allora quella mano chiusa come a dire al suo angolo o al pubblico ‘ma cosa è successo?". Un sorriso dopo tanta tensione e concentrazione per questo ragazzo, che ha saputo tenere botta soprattutto ad inizio terzo set, quando tutto lasciava presagire un possibile rendimento in crescendo di Stefanos, sull'inerzia del secondo parziale portato a casa.

Entusiasmo e coinvolgimento poi nelle prime parole post-vittoria: "Mi sento molto bene, è stata una lotta. Lui è un giocatore fantastico e io sono felicissimo. La calma? In questi mesi ci ho lavorato e questo è il frutto di quello che ho fatto grazie al mio team. Cosa ne penso del pubblico? Allez la France! È pazzesco, ho giocato a Roma due settimane fa, ma anche qui mi sento molto bene. L'esultanza? Mamma mia".