García e Kvitova si ritirano dal tennis professionistico agli US Open: emozioni a fior di pelle

La francese e la ceca hanno chiuso la carriera nello Slam americano, dicendo addio tra le lacrime. “Non ce la faccio più, sono in pace con me stessa”, le parole di Garcia. “Le vittorie a Wimbledon, orgoglio della mia vita nel tennis”, il commiato di Kvitova.

Il 25 agosto è una data speciale per Caroline Garcia e Petra Kvitova, è il primo giorno che segna l'inizio di una nuova senza più il tennis. La 31enne francese e la 35enne ceca hanno chiuso con una sconfitta agli US Open la propria carriera: il match contro la russa Kamilla Rakhimova ha calato il sipario e la tennista transalpina s'è sciolta in un pianto liberatorio, che le ha permesso di portare fuori tutto il magone che aveva dentro. Emozioni a fior di pelle: ce ne sono state tante anche a margine dell'incontro dell'ex campionessa di Wimbledon (nel 2011 e nel 2014) che è uscita di scena con un mesto 6-1, 6-0 imposto dalla francese Diane Parry.

Le lacrime liberatorie di Garcia: "Non ce la faccio più, sono in pace"

Garcia, ex numero 4 del mondo, ha raggiunto le semifinali a New York nel 2022 e ha vinto le WTA Finals, che riuniscono le otto migliori giocatrici della stagione, oltre alla Fed Cup, nel 2019 con la nazionale francese. In totale sono stati 11 i titoli Wta conquistati, i 2 successi del Grande Slam in doppio (Roland Garros 2016 e 2022) hanno rappresentato l'apice della sua esperienza.

Grazie mille a tutti per essere stati qui per la mia ultima partita. Il tennis mi ha dato così tanto – le parole della tennista francese -, grandi emozioni e altre più difficile. Mi ha plasmato fino a diventare la persona che sono oggi. E oggi sono in pace con la mia decisione di dire addio al tennis a livello agonistico… soffrire, non ce la faccio più. È troppo. Amo questo sport. Sono molto orgoglioso di poterlo dire. Sono molto orgoglioso di quest'ultima stagione e di averla lasciata così come la concludo e della mia carriera.

Il saluto di Kvitova: "Le vittorie a Wimbledon il mio più grande orgoglio"

Petra Kvitova è arrivata a un tanto così dall'essere la più forte al mondo ma non c'è mai riuscita, pagando spesso dazio a una condizione fisica non al top e a un'epoca scandita dalla concorrenza durissima di Serena Williams e Maria Sharapova. In carriera la ceca ha vinto due Slam (Wimbledon 2011 e 2014) fra i suoi 31 titoli WTA.

