Fritz sfotte Baez con un brutto gesto: “Non pensare a quel tizio”. Da quel momento la partita cambia

Alla United Cup, Taylor Fritz a sorpresa è stato sconfitto dall’argentino Sebastian Baez che si è scosso dopo un brutto gesto fatto dall’americano, che dopo aver vinto un punto ha fatto riferimento alla statura di Baez.

La United Cup è una competizione a squadre giovane, è una manifestazione che apre la stagione del tennis e spesso prevede grandi sorprese, perché non tutti hanno già una grande condizioni. A Perth, Taylor Fritz è stato clamorosamente sconfitto da Sebastian Baez, che ha trovato le energie giuste dopo aver visto un gesto dell'americano, che lo aveva preso un po' in giro.

Baez batte Fritz alla United Cup

Tra Fritz e Baez c'è un abisso sulle superfici veloci. Sembrava il solito copione, quello aspettato a Perth, dove l'americano dopo aver vinto il primo set, 6-4, fa il break in avvio di secondo set (2-0) e vince un lunghissimo scambio con arguzia, chiamato a rete l'avversario con una palla corta e superandolo con un preciso pallonetto. Fin qui tutto perfetto, ma dopo aver vinto quel punto l'americano effettua un gesto che ha creato polemiche.

Ha abbassato la sua mano per terra, come a dire di aver fatto un pallonetto a un tennista piccolino di statura. Quel gesto non è passato inosservato. Il capitano dell'Argentina lo ha incoraggiato dicendogli di tralasciare: "Vai avanti contro questo tipo, non pensare a questo tizio che ti dice che sei piccolo". Da quel momento in poi la partita è girata, Baez, che è 170 centimetri, la partita l'ha vinta in rimonta in tre set: 4-6 7-5 6-4.

I problemi al ginocchio di Fritz

Al termine dell'incontro, Fritz è tornato a parlare dei suoi problemi al ginocchio ed ha spiegato che sta provando a recuperare senza forzare, ma al tempo stesso sa che se non riuscirà a recuperare completamente potrebbe doversi fermare, magari dopo il 1000 di Miami: "Ho dedicato l'intera pre-season alla riabilitazione, ma per migliorare ci vogliono diversi mesi. Non sarà facile vincere partite e gestire il dolore al ginocchio. Proverò a giocare e farò la riabilitazione mentre viaggio e faccio dei progressi. Se le cose non funzioneranno dovrò fermarmi completamente per risolvere il problema".