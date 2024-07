video suggerito

Fritz e Rinderknech trascinano la vecchia faida a Wimbledon: “Tu sai cos’hai fatto”. Cosa è successo Tra Taylor Fritz e Arthur Rinderknech c’era un conto aperto, che hanno regolato al termine dell’incontro di secondo turno di Wimbledon. Con Fritz che se l’è presa con il francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Avevano un conto aperto Taylor Fritz e Arthur Rinderkech. Non lo hanno regolato in campo durante l'incontro, ma non appena è terminata la partita, vinta dall'americano in quattro set, lo scambio di battute è stato vivace. La mano se la sono stretta, ma poi l'americano stizzito ha chiuso il discorso dicendo al francese: "Tu sai cos'hai fatto". Il suo avversario per un attimo resta lì, fermo, ma poi ribatte e prova a far valere le sue ragioni. Fritz non lo degna di uno sguardo.

Il precedente tra Rinderknech e Fritz

Il giocatore francese e l'americano avevano avuto un battibecco a distanza un anno fa, quando si sfidarono al Roland Garros. Rinderkech ebbe da ridere perché Fritz dopo aver vinto zittì il pubblico, mettendo un dito davanti alla bocca. Secondo l'americano erano stati faziosi i tifosi francese, che avevano fatto di tutto per danneggiarlo, cercando di favorire il giocatore di casa.

Le parole del francese che hanno stizzito Fritz

Nessuno dei due ha dimenticato e alla vigilia di questa sfida di Wimbledon Rinderkech era stato duro usando parole forti: "L'atmosfera sarà più tranquilla e lui piangerà un po' meno. È stato un po' lamentoso, non ho nulla contro di lui, ma se si aspettava che il pubblico francese gli desse dei baci tra i punti, si sbagliava".

Il botta a risposta tra Fritz e Rinderknech

L'americano ha annotato tutto, ha messo a verbale e poi dopo aver superato il turno, vincendo in quattro set, al momento della stretta di mano dice qualcosa al francese, che forse non si aspettava così tanta durezza. Il volto di Fritz parla da solo. Le parole non si percepiscono, ma un video apparso su X spiega e chiarisce. Il messaggio dell'americano è stato tagliente: "Fai un buon volo di ritorno a casa".

E quando i due si avvicinano al giudice di sedia, uno dei microfoni a bordo campo ‘ruba' una frase dell'americano che dice a Rinderknech, senza nemmeno degnarlo di uno sguardo: "Tu sai cos'hai fatto". Il francese risponde: "So, cosa ho fatto?". Fritz ribatte ribadendo il suo concetto: "Tu sai cos' hai fatto".

Il francese poi cerca di ribattere, dice qualcosa a Fritz, che non lo degna di uno sguardo, mentre sistema la sua borsa. Rinderkech incassa e va via. L'americano ha vinto e si è tolto un bel sassolino dalla scarpa, nel prossimo turno avrà Tabilo, che ha sconfitto in cinque set Cobolli.