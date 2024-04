video suggerito

Freddo, centrale vuoto e salta pure il collegamento in TV: l’odissea di Collins-Danilovic a Madrid Danielle Collins e Olga Danilovic hanno dato vita a una splendida partita al torneo di Madrid. L’americana si è imposta 7-6 al 3° set nell’incontro terminato quasi all’una di notte e giocato in un campo freddissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Danielle Collins, vincitrice a Miami e Charleston, è diventata, nell'ultimo anno della sua carriera, una delle stelle del tennis femminile, ed ha avuto l'onore di giocare il match serale contro Olga Danilovic nel primo venerdì sera del torneo di Madrid. La sfida tra l'americana e la serba è stata splendida dal punto di vista tecnico e soprattutto molto emozionante, con le due giocatrici che hanno dovuto superare una serie di difficoltà esterne, su tutte il freddo, e che hanno sconfinato, perché sono hanno giocato ampiamente oltre la mezzanotte, cosa che tecnicamente sarebbe vietata in tutti i 1000.

Dopo l'affaire Sinner di Parigi Bercy è stato stabilito che le ore piccole in campo i tennisti non le avrebbero fatte più. Ma programmando due incontri sul Manolo Santana dalle ore 20 è quasi inevitabile superare le 24 – cosa che per regolamento sarebbe vietata. Quando è iniziato l'incontro tra l'americana e la serba la soglia della mezzanotte pareva quasi impossibile da raggiungere, e invece le due giocatrici hanno terminato il match alle 0:41. E questo è niente.

Collins-Danilovic è stato un match a suo modo epico. Già dal primo punto, a vedere le giocatrici si capiva che faceva un freddo enorme, entrambe non erano abbigliate come fanno abitualmente su un campo da tennis. Né l'una né l'altra. Freddo importante alla Caja Magica e match giocato per larga parte per pochi intimi, perché di spettatori ce n'erano pochi. Un clima surreale a tutto tondo, poi dopo la cena, in Spagna dopo le ventitré, il centrale ha iniziato a popolarsi, ed è stato un bene per le giocatrici e gli spettatori che si sono goduti un bello spettacolo.

Collins è riuscita a imporsi vincendo con il punteggio di 3-6 6-4 7-6, al sesto matchpoint. Un livello di gioco altissimo, con la pioggia che è arrivata, per fortuna non troppo battente, nel momento decisivo del tie-break. E come se non bastasse, per gli spettatori da casa, stavolta, e non per le giocatrici, c'è stato pure un problema tecnico a livello internazionale e il collegamento TV è stato interrotto a lungo, con le fasi finali del primo e quelle iniziali del secondo set che non sono state visibili.