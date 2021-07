Fognini sfida Rublev a Wimbledon. Il match tra il tennista italiano reduce dal successo su Djere e il russo, è uno dei confronti più intriganti del terzo turno del torneo, e mette in palio gli ottavi di finale e la seconda settimana dello Slam londinese. 7 i precedenti tra i due giocatori, con Fognini in vantaggio con 5 vittorie a 2. In palio la sfida contro il vincente tra Schwartzman e Fucsovics, oltre ad un premio di 210mila euro. Fognini è uno dei tre tennisti italiani, con Berrettini e Sonego che sono approdati al terzo turno di Wimbledon. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming dell'incontro.

Dove vedere Fognini – Rublev in TV e streaming

La sfida tra Fognini e Rublev sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Il match valido per il terzo turno di Wimbledon si potrà seguire su uno dei tanti canali dedicati dell'emittente satellitare: da Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre), oppure su uno dei canali Sky Sport dal 252 al 256. Possibile vedere Fognini-Rublev anche in streaming su dispositivi portatili e computer, grazie all'applicazione Sky Go, riservata agli abbonati Sky. Si potrà acquistare anche il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live on-demand Now.

Fognini a Wimbledon oggi, orario e programma della partita contro Rublev

Il match tra Fognini e Rublev è in programma oggi venerdì 2 luglio non prima delle 12. La sfida tra il tennista italiano e il russo potrebbe slittare solo nel caso in cui i confronti in programma in precedenza sullo stesso campo dovessero prolungarsi più del dovuto.

I precedenti tra Fognini e Rublev

Fognini e Rublev si conoscono molto bene in virtù dei sette precedenti. Lo score è a favore dell’italiano che si è imposto in 5 occasioni, contro le 2 del russo. L’ultimo confronto risale alla finale dell’ATP Cup in Australia, con Rublev che ha interrotto una striscia di 3 sconfitte di fila imponendosi in due set, e concedendo solo 3 game al giocatore ligure. Nessuna sfida tra Fognini e Rublev sull’erba.

Il prossimo avversario agli ottavi di Wimbledon del vincente di Fognini-Rublev

Fognini spera di migliorare il suo risultato più positivo a Wimbledon che è stato il raggiungimento del terzo turno. Dopo le vittorie con Ramos e Djere, l'italiano sfiderà dunque il russo che finora, non è andato oltre il terzo turno. In palio c'è la sfida contro uno tra Schwartzman e Fucsovics, giustiziere di Sinner. I due giocatori sono dalla parte del tabellone più complicata, quella della testa di serie numero 1 Djokovic.