Fabio Fognini ha conquistato il terzo turno a Wimbledon. Il tennista italiano, testa di serie numero 26, e reduce dal successo su Ramos ha superato il serbo Djere in 4 set. Una partita strana quella dell'azzurro che sembrava in totale controllo, prima del terzo parziale perso 6-0. Fabio è stato bravo a mantenere la calma per strappare così il biglietto per i sedicesimi di finale, dove troverà uno tra Harris e il favorito Rublev. Per Fognini si tratta della rivincita con Djere, dopo la sconfitta di poche settimane fa a Ginevra.

Dopo i primi due set, Fognini sembrava viaggiare a vele spiegate verso la vittoria. 6-3, 6-4 in favore del ligure, molto solido e protagonista di numerosi punti d’autore contro un giocatore al contrario molto falloso. A sorpresa però qualcosa si è rotto nel terzo parziale, con Djere che si è imposto addirittura con un perentorio 6-0, e con Fognini in grande difficoltà. Un passaggio a vuoto prolungato che l'azzurro fortunatamente è riuscito a metabolizzare. Il quarto set infatti è stato molto equilibrato fino al nono game, quando Fabio ha piazzato il break decisivo chiudendo poi 6-4. È lui il primo italiano a raggiungere il terzo turno in questa edizione di Wimbledon.

Dopo i successi di Berrettini, Sonego, Mager e di Camila Giorgi dunque quinto italiano vittorioso oggi sui campi dell'All England Club di Londra. Un buon bottino, al netto delle sconfitte di Caruso e Seppi. Ora Fognini che si trova nella parte alta del tabellone, aspetta il vincente del match tra Harris e Rublev. Favorito il russo, quinta testa di serie del seeding e avversario più pericoloso soprattutto sulla superficie veloce.