Pronostico rispettato per Lorenzo Sonego che si è sbarazzato in tre set di Pedro Sousa. Il tennista italiano ha trovato la prima vittoria a Wimbledon, superando lo scoglio del primo turno. Niente da fare per il portoghese che ha anche accusato qualche problema muscolare agli addominali. Dopo Berrettini, altro risultato positivo di giornata dunque per i nostri portacolori. Ora al secondo turno sfiderà Galan Riveros, che ha superato Coria. Un avversario alla portata del piemontese.

Quella contro Pedro Sousa non è stata una sfida facile per Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese nonostante la migliore classifica, e il miglior rendimento sull'erba rispetto all'avversario per la prima volta nel tabellone principale di Wimbledon, ha dovuto comunque giocare con grande attenzione. Dopo aver portato a casa il primo set 6-2, nella ripresa Sonego ha rischiato: il portoghese rimesso in sesto dal fisioterapista dopo i fastidi agli addominali, è scappato via portandosi anche ad un punto dal parziale. Bravo l'azzurro a restare concentrato e piazzare il controbreak nel momento decisivo, per chiudere poi 7-5. In scioltezza poi il terzo, chiuso con un perentorio 6-0.

Chi sarà il prossimo avversario di Lorenzo Sonego a Wimbledon? Il tennista piemontese, 27a testa di serie del tabellone, affronterà Galan Riveros che nel primo match ha superato Coria e proviene dalle qualificazioni. Sonego conosce bene il giocatore colombiano: i due si sono già sfidati in un'occasione, ovvero al Masters 1000 di Miami, con l'azzurro che si è imposto in due set. In precedenza un incrocio al challenger di Milano, e anche sul cemento italiano a trionfare fu Sonego.

