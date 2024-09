Fognini irritato da Safiullin nella sconfitta a Chengdu: descrive quello che ha visto come un circo

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Fabio Fognini a 37 anni non molla di un centimetro, si è sobbarcato la trasferta asiatica ed ha giocato nel torneo ATP Chengdu. Il tennista ligure ha perso subito, ko al primo turno con il russo Safiullin. Una sconfitta in tre set, che ha lasciato degli strascichi, perché dopo il match Fognini con una stories ha polemizzato a distanza con il giocatore che lo ha sconfitto. Nessuna parola, niente dissing, ma solo emoji, che hanno bisogno di un'interpretazione.

Safiullin elimina Fognini all'ATP Chengdu

Numero 79 della classifica mondiale, l'azzurro ha sfidato Safiullin, russo numero 58 ATP, e buon giocatore sul veloce. La partita è rapida. Safiullin vince il primo set, Fognini il secondo. Nel terzo si decide tutto. L'italiano parte bene, fa subito il break, forse pensa di avere una bella chance, il russo però risponde: contro break ed è tutto in parità. Safiullin che sembrava essere in buona forma a sorpresa chiama il fisioterapista. Non si fa trattare, ma insinua il dubbio. La partita continua. Safiullin è scintillante, serve bene e in risposta è devastante, altro break, poco dopo la partita finisce. Vince il russo, Fognini è fuori in tre set.

La stories di Fabio Fognini dopo il ko di Chengdu con Safiullin.

La polemica stories di Fabio Fognini dopo il ko di Chengdu

La sconfitta Fognini l'ha assorbita, ma il comportamento di Safiullin no. E questo lo ha fatto capire con una stories pubblicata sul suo profilo Instagram nella quale ha postato una serie di emoji, che sembrano avere una serie di significati. Intanto c'è un'ambulanza, poi un dottore, perché c'è il camice. Pare chiaro il significato, relativo al fisioterapista chiamato da Safiullin. Poi l'emoji meno bella, meno elegante, quella di qualcuno che vomita. Infine tre tendoni del circo, che è quello che avrebbe fatto il russo, per far girare la partita dalla sua parte e conquistare il successo.