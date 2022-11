Fognini incanta Parigi-Bercy e si prende la rivincita su Fils: vince in tre set e vola al 2° turno Fabio Fognini si prenda la rivincita con Arthur Fils e accede al secondo turno dell’ATP Parigi-Bercy 2022. Il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Dimitrov e Van De Zandschulp.

A cura di Vito Lamorte

Fabio Fognini si riscatta dopo la sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni contro Arthur Fils e batte il 18enne francese qualificandosi al secondo turno all'ATP Parigi-Bercy, dove affronterà Dimitrov o Van De Zandschulp. La gara è durata 2 ore e 36 minuti e si è chiusa con il punteggio di 7-6(5), 6-7(4), 6-2.

Dopo le brutte eliminazioni di Sinner e Sonego, è arrivata la grande vittoria di Fognini in una gara che è stata nel complesso equilibrata ma in cui il tennista azzurro ha messo in campo l’orgoglio nel momento più delicato del match d prendendo il largo nel terzo set dopo l'equilibrio dei primi due.

Entrambi i tennisti hanno commesso molti errori non forzati ma Fognini è sempre rimasto nella partita con la testa e ha piazzato giocate di altissima qualità durante tutto il match.