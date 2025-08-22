Flavia Pennetta torna agli US Open e dà spettacolo: la reazione divertita di Cobolli e Monfils

Pennetta e Cobolli show agli US Open: sfida di doppio con Monfils e Svitolina tra spettacolo e divertimento.

Flavia Pennetta e Flavio Cobolli hanno regalato spettacolo agli US Open nel match d'esibizione di doppio contro i coniugi Monfils. La coppia azzurra si è arresa 14-12 a Gael e a sua moglie Svitolina nella sfida valida per "Stars of the Open", l'iniziativa che ha permesso di raccogliere fondi per aiutare le comunità più povere degli USA. E non sono mancati i momenti spettacolari e divertenti con protagonisti i Flavi.

Pennetta e Cobolli giocano il doppio d'esibizione agli US Open contro Monfils e Svitolina

A dieci anni dallo storico trionfo nella finale tutta italiana degli US Open contro Roberta Vinci, Flavia Pennetta è tornata a calcare i campi in cemento di Flushing Meadows. Hanno lottato come due leoni, lei e Cobolli, ma non è bastato per avere la meglio della coppia franco-ucraina. I quattro hanno giocato rilassati e così si sono create situazioni divertenti per il pubblico, che ha partecipato con entusiasmo.

Flavia Pennetta dà spettacolo, Monfils e Cobolli si scambiano il posto

Un esempio? Uno scambio a dir poco lungo tra Pennetta e Svitolina. Proprio come due doppiste di vecchia data, le due giocatrici si sono sfidate sulla diagonale, incrociando costantemente. Un botta e risposta da 24 colpi, interminabile. Mentre le due si sfidavano anche a suon di "urletti", cosa hanno fatto Monfils e Cobolli? Simpaticamente, non essendo coinvolti nel gioco, hanno deciso di correre per fare il giro del campo e scambiarsi di posto. Monfils si è ritrovato per pochi secondi a essere il compagno di Pennetta, e Cobolli quello di Svitolina.

Subito dopo però ecco il nuovo ribaltone, con Flavia ed Elina a suonarsele di santa ragione. Come è andata a finire? La giocatrice ucraina è riuscita a piazzare una palla corta perfetta su cui Cobolli non è riuscito ad arrivare. Applausi a scena aperta per la signora Monfils, che ha ricevuto i complimenti calorosi in primis dai suoi avversari. Uno spettacolo riuscito, che ha divertito i tifosi presenti e anche gli stessi giocatori. Complimenti a Flavia Pennetta che ha giocato come se fosse ancora in attività. Il tempo per lei sembra essersi fermato.