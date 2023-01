Finale Australian Open, oggi Tsitsipas-Djokovic: orario e dove vederla in tv e streaming Tsitsipas-Djokovic è la finale degli Australian Open 2023 in programma oggi domenica 29 gennaio alle ore 9.30 italiane alla Rod Laver Arena. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Tsitsipas-Djokovic è la finale degli Australian Open 2023. Il match è in programma oggi domenica 29 gennaio alle ore 9:30 italiane alla Rod Laver Arena di Melbourne. Per Tsitsipas, numero 4 del ranking ATP reduce dalla vittoria su Khachanov e capace di eliminare anche Sinner si tratta della prima finale in Australia, la seconda in uno Slam dopo quella al Roland Garros 2021 persa proprio contro Djokovic. Per Djokovic che attualmente occupa la 5a posizione in classifica, si tratta della 10a finale agli Australian Open, e finora ha sempre vinto. La sfida tra il tennista greco e quello serbo che si sono affrontati già in 12 precedenti, con 10 vittorie di Djokovic, si potrà seguire in TV e streaming su Eurosport e Discovery+

Tsitsipas-Djokovic oggi in finale agli Australian Open 2023, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Tsitsipas-Djokovic in TV? La finale degli Australia Open sarà trasmessa in TV su Eurosport e non visibile in chiaro. Il match potrà essere dunque seguito dagli abbonati Sky su uno dei canali dedicati 210 e 211 e anche su DAZN. Per quanto riguarda invece la diretta streaming del confronto tra Tsitsipas e Djokovic, si potrà vedere sull'app Sky Go per gli utenti Sky, mentre quelli DAZN potranno collegarsi all'app attraverso dispositivi portatili e computer. Si potrà comprare anche il singolo biglietto della partita sulla piattaforma live on demand NOW TV. La finale sarà disponibile anche su Discovery, per tutti coloro sono in possesso di un abbonamento.

A che ora si gioca la finale degli Australian Open tra Tsitsipas e Djokovic: l’orario

La finale degli Australian Open 2023 tra Djokovic e Tsitsipas è in programma sul campo centrale del Melbourne Park, la Rod Laver Arena. La sfida dovrebbe iniziare alle 9:30, ora italiana, e non ci sono possibilità di slittamento. L'altro match che si disputerà chiudendo il torneo su questo campo, ovvero la finale di doppio femminile si giocherà alle 5 italiane e quindi non ci sono rischi di un possibile slittamento che faccia dunque cambiare anche l'ora d'inizio di Tsitsipas-Djokovic.