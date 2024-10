Fils reagisce malissimo alla colossale svista dell’arbitro nella sfida con Zverev: non si contiene

video suggerito

A Parigi-Bercy Fils, il tennista di casa, si è scagliato contro l'arbitro nel match contro Zverev dopo un clamoroso errore. L'ufficiale ha dovuto incassare imbarazzato.

A cura di Marco Beltrami

Tensione alle stelle nella partita tra Fils e Zverev valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il giocatore francese trascinato dal pubblico di casa è esploso contro l'arbitro, protagonista di un errore davvero colossale. Il 20enne transalpino a più riprese ha attaccato il giudice di sedia, ritenendolo colpevole di aver condizionato la gara. Alla fine innervositosi per questa situazione, Fils ha finito anche per perdere il match.

Cosa è successo tra Fils e Zverev a Parigi, l'errore dell'arbitro è clamoroso

Cosa è successo? L'episodio galeotto si è verificato nel terzo set, sul punteggio di 2-1 per il tedesco. Fils era in svantaggio 15-30 sul suo servizio, e con una battuta ha messo in difficoltà l'avversario che si era un po' consegnato con una risposta facile facile per il francese che avrebbe potuto chiudere in scioltezza. E invece ecco l'overrule del giudice di sedia che è intervenuto personalmente per chiamare la palla fuori e dunque vanificare tutto. Fils sorpreso per l'intervento ha chiesto il falco: la tecnologia ha mostrato che la palla era ampiamente buona.

La reazione di Fils alla svista del giudice di sedia

Inspiegabile la svista di Messina che ha dovuto fare i conti con la furia di Fils. Quest'ultimo si è scagliato contro l'arbitro reo di aver compromesso la possibilità di portarsi sul 30 pari. L'arbitro con il sorriso ha provato a scusarsi: "Ho sbagliato, ho sbagliato completamente ma ho visto un altro segno". Fils però non ne ha voluto sapere, anche se si è rifatto con un ace sporco. Esultanza polemica per lui con gesto verso l'arbitro per chiedere "questa è buona?".

Niente da fare però per il giocatore di casa, che comunque ha incassato il break e non ha perso occasione per tornare a sfogarsi con l'arbitro: "Sei davvero pessimo! Sei davvero pessimo! È incredibile, te lo dico dal primo game, sei pessimo. Forza, svegliati un po' è orribile". L'ufficiale non ha punito il giocatore, con il warning per non peggiorare le cose. Fils però ha proseguito: "Non ho mai visto niente del genere. Ogni volta che commetti un errore, è a suo favore. Hai dovuto correggere mille volte". L'arbitro a quel punto ha sottolineato il fatto di aver commesso solo un errore. A fine gara saluto con pollice verso l'alto per ringraziare ironicamente l'ufficiale.