Federer vuole scusarsi con Alcaraz, in passato decise di non allenarsi con lui: "Meglio Ferrero" Roger Federer ha rivelato di essere pronto a scusarsi con Carlos Alcaraz dopo un episodio relativo ad un allenamento. In quell'occasione lo snobbò, preferendogli il suo coach.

A cura di Marco Beltrami

Toh, chi si rivede. Addetti ai lavori e tifosi hanno avuto la fortuna di rivedere in campo Roger Federer a Berlino in occasione della Laver Cup. L'ex tennista svizzero è uno degli ospiti della competizione che vedrà sfidarsi il team composto dai giocatori europei e quello composto dai giocatori del resto del mondo. Un'occasione per il "maestro" anche per parlare delle stelle presenti e in particolare di Carlos Alcaraz, che senza Sinner e Djokovic è il giocatore con il ranking più alto.

Federer alla Laver Cup, le scuse a Carlos Alcaraz

Federer ha già avuto modo di conoscere Alcaraz in occasione di un allenamento sull'erba, quando era ancora junior. Quella volta però Roger ha ammesso di non essersi comportato nel migliore dei modi con il giocatore spagnolo e per questo ha deciso a distanza di tempo di scusarsi. Roger ha infatti ammesso: "Mi sono allenato con lui solo una volta quando era ancora junior".

In realtà Federer avrebbe avuto la possibilità di replicare ma si rifiutò, il motivo? L'ex numero uno del mondo preferì ad Alcaraz, un altro sparring partner ovvero il suo coach Juan Carlos Ferrero: "Il giorno dopo, il mio allenatore mi ha chiesto: ‘Vuoi riscaldarti di nuovo con lui?' E io gli ho detto: "No, va bene, preferisco scaldarmi con il suo allenatore, che è della mia generazione, Juan Carlos Ferrero. Potrò chiedere scusa a Carlos questa settimana (ride, ndr)".

Estendendo il discorso all'intero format della Laver Cup, Federer non ha dubbi sui valori presenti in campo con il Team Europe ampiamente favorito rispetto a quello avversario: "Penso che il Team Europe sia molto forte quest'anno. Nelle partite di singolare siamo grandi favoriti, anche se so che il Team World ha grandi giocatori in forma in questo momento che giocano molto bene, ma penso che la maggior parte delle partite in singolare andranno al Team Europe mentre i doppi più verso il Team World". Lo ha detto il campione di tennis, Roger Federer, presentando la Laver Cup che si tiene a Berlino dal 20 al 22 settembre

Roger Federer sicuramente vivrà emozioni uniche, ritrovando quella Laver Cup dove l'anno scorso si è congedato dal tennis. Memorabile la scena della mano nella mano con Rafa Nadal.