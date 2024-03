Federer perde a ping pong con una bimba, le tira un rovescio fortissimo: “Quasi le stacca la testa” Roger Federer è stato battuto 11-9 in una partita di ping pong giocata contro una bambina cinese. Un rovescio fortissimo dello svizzero, che ha sfiorato la testa della sua avversaria, ha suscitato parecchi commenti sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Ormai ritiratosi dal tennis da un anno e mezzo, Roger Federer continua ad essere un'icona dello sport mondiale, richiesto ovunque per eventi promozionali. In una serie chiamata "24 Hours with Roger", il 42enne campione svizzero ha girato le principali città del mondo ed esplorato le loro culture in collaborazione con un colosso giapponese dell'abbigliamento. Dopo i viaggi a Tokyo, New York e Londra, l'otto volte vincitore di Wimbledon si è recentemente recato a Shanghai. Durante la sua visita nella metropoli cinese, Federer si è immerso nella cultura locale, gustando la cucina tradizionale e pedalando per le strade. Ha giocato anche una partita di ping pong con una bambina del posto, uscendone peraltro sconfitto ma piazzando un colpo che ha fatto molto parlare i social.

Essere una leggenda del tennis non comporta necessariamente essere anche un buon giocatore di ping pong, o tennistavolo che dir si voglia. Lo ha capito a proprie spese Federer, che a Shanghai è stato sfidato da una bambina cinese di 7 anni, Guo Duoer, conosciuta come ‘Pineapple' (nickname che significa ananas). Un piccolo fenomeno con la racchetta da pongista in mano: King Roger ha resistito fino al 7-7, poi la bambina ha innestato la marcia più alta, vincendo la partita col punteggio di 11-9.

Un risultato accettato col sorriso dallo sportivissimo svizzero, che tuttavia ha dimostrato come la competitività sia una caratteristica che accompagna i campioni per tutta la loro vita, qualsiasi cosa facciano. Sul punteggio di 7-9, infatti, Federer ha concluso uno scambio stampando sul tavolo un rovescio molto potente, che quasi ha colpito in pieno volto la sua giovane avversaria.

Roger si è immediatamente scusato sorridendo, ma sui social il suo colpo ha suscitato commenti che sottolineavano il fatto che l'istinto della vittoria non avrebbe mai abbandonato l'ex numero uno al mondo di tennis, con qualcuno che ha anche rimarcato che "le ha quasi staccato la testa".

Sull'8-10 Federer ha annullato un primo match point, poi si è dovuto arrendere nel combattutissimo scambio successivo. ‘Pineapple' ha ricevuto un grande applauso da parte del suo allenatore e un largo sorriso da parte di Federer, ma soprattutto porterà con sé per tutta la vita il ricordo bellissimo di aver battuto il vincitore di 20 tornei del Grande Slam.