Eva Lys scopre quanto ha guadagnato da ripescata agli Australian Open: “Soldi mai visti in vita mia”

Per Eva Lys il sogno non continuerà: la giovanissima tennista tedesca, solo 23 anni, era stata ripescata agli Australian Open dove è stata costretta a dare l'addio dopo la sconfitta agli ottavi di finale contro Swiatek perdendo con un perentorio 2-0 (6-1, 6-0). Eppure, malgrado l'addio agli AO 2025 per Lys è stata comunque una vittoria visto quanto è riuscita a guadagnare, una cifra lievitata ulteriormente, che nemmeno lontanamente si aspettava: "Così tanti soldi non li avevo mai visti prima in vita mia".

Dunque, è finita lunedì 20 gennaio 2025 agli ottavi di finale degli Australian Open la straordinaria favola di Eva Lys: la tennista tedesca, che aveva sostituito all'ultimo l’infortunata Anna Kalinskaya, è stata eliminata malamente in meno di un’ora dalla numero due del mondo, Iga Swiatek. Due seto a zero, 6-0, 6-1 che ha riportato la giovane tedesca alla realtà anche se quanto vissuto in Australia è stato comunque unico.

L'emozione di Lys dopo l'eliminazione: "Mai vista una cifra del genere"

Malgrado l'eliminazione, per Lys il sogno è ancora intatto e l'entusiasmo con cui affronta le interviste post sconfitta lo dimostra: "La più bella settimana della mia vita", ha ammesso la 23enne tedesca. "Entrare come lucky loser all’ultimo minuto, l’ultimo giorno in cui era possibile, cambiare i voli, vincere la prima volta, vincere la seconda, arrivare tra le prime 100, insomma, questa è la settimana in cui ho lavorato per anni". Per poi restare esterrefatta al momento di conoscere il montepremi che ha guadagnato, oltre 403 mila euro: "Non sono mai andata così avanti in un torneo prima d'ora… E' una cosa insana, io non ho mai visto una cifra del genere in vita mia".

La favola di Eva Lys agli Australian Open 2025

Eva Lys è infatti entrata per la prima volta della sua carriera, nella top 100 della classifica WTA grazie alla sua incredibile performance a Melbourne: ripescata come "lucky loser" dopo il forfait di Kalinskaya a causa di un virus, Lys ha battuto in serie l’australiana Kimberly Birrell, la francese Gracheva e la rumena Jaqueline Cristian. Poi, il "muro" Swiatek, che con Aryna Sabalenka è l’unica tennista a non avere ancora perso un set nel primo torneo del Grande Slam della stagione.