Eugenie Bouchard spiega le difficoltà di avere una relazione: “Non lo fate con un collega tennista”

Eugenie Bouchard ha annunciato la scorsa settimana che questa sarà l'ultima stagione della sua carriera tennistica, che si concluderà al Canadian Open di fine mese. Non una location casuale, visto che a Montreal la tennista ci è nata 31 anni fa. ‘Genie', attualmente neanche classificata in singolare, da parecchio tempo ormai non riusciva più a ritrovare colpi e motivazioni – anche per via di problemi fisici ricorrenti – per tornare ad assomigliare alla giocatrice che nel 2014 era arrivata al numero 5 al mondo, centrando quell'anno la finale a Wimbledon oltre alle semifinali all'Australian Open e al Roland Garros. La canadese nel frattempo si è data molto da fare anche fuori dal campo, tra apparizioni televisive, progetti di moda e l'attività sui propri social.

Dopo aver terminato nell'aprile 2024 la sua relazione con Jack Brinkley-Cook (attore, imprenditore e personaggio pubblico statunitense, noto principalmente per essere il figlio della supermodella Christie Brinkley) dopo circa due anni insieme, attualmente la Bouchard è single. Nell'ottobre scorso, ha dichiarato di sentirsi "bene" e di apprezzare la sua indipendenza, senza fretta di iniziare una nuova storia. Anche perché la strada per averne una stabile e appagante non è davvero facile per chi come lei fa la tennista di professione.

Eugenie Bouchard nel luglio del 2024 con Jack Brinkley–Cook, suo compagno di allora

Eugenie Bouchard sa di cosa parla: "Sconsiglio vivamente di uscire con qualcuno durante il tour"

Eugenie è tornata sul tema questa settimana a Washington, dove era impegnata in doppio (ha perso al primo turno assieme a Clervie Ngounoue contro Venus Williams e Hailey Baptiste), sottolineando le insidie delle relazioni a distanza e mettendo in guardia le giocatrici dal mischiare vita personale e professionale: "Con il nostro stile di vita, le relazioni a distanza sono inevitabili e sono davvero difficili. Ho avuto alcune relazioni simili e sono state fantastiche, ma è stato difficile costruire delle basi e avere stabilità, a meno che non si voglia uscire con qualcuno durante il tour, cosa che consiglio vivamente di non fare".

"I miei messaggi privati sono sempre aperti finché non c'è un anello!" ha poi scherzato la Bouchard, lanciando un amo in maniera appena meno palese di quanto fatto da Leylah Fernandez, che qualche giorno fa pubblicato un video su Instagram chiedendo ai suoi pretendenti di scriverle per chiedere di uscire con lei.

Una vicenda che Eugenie ha commentato così: "Spero che Leylah valuti attentamente la persona in anticipo, è quello che ho fatto io prima del mio appuntamento su Twitter (accadde nel 2017, qui sotto l'incontro, ndr). Ho fatto un controllo dei precedenti del mio ragazzo, quindi finché lo fa, va tutto bene. Spero che si diverta e che mi ringrazi per l'idea…".