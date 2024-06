video suggerito

Errani/Paolini oggi in finale al Roland Garros: orario e dove vedere il doppio in TV e streaming Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo oggi nella finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros. Le due italiane affrontano Gauff e Siniakova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Errani e Paolini giocheranno oggi domenica 9 giugno la finale del torneo di doppio maschile al Roland Garros contro Gauff e Siniakova. La partita inizierà alle ore 11:30 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Eurosport, e quindi sarà visibile anche su Sky, DAZN e Discovery+. La coppia italiana dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia di Roma va a caccia del bis, ma il trionfo a Parigi sarebbe molto più prestigioso.

Quando giocano Errani e Paolini oggi in finale al Roland Garros 2024: orario e programma

Errani e Paolini giocheranno la finale del torneo di doppio al Roland Garros oggi domenica 9 giugno contro Gauff e Siniakova. Le quattro protagonista apriranno il programma dell'ultima giornata del Roland Garros, che proseguirà alle ore 15 con la finale del torneo di singolare maschile tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Dove vedere Errani.Paolini oggi in finale al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere in TV Errani-Paolini in finale al Roland Garros? La partita che vale il titolo di doppio sarà trasmessa su Eurosport, e dunque sarà visibile in TV anche su DAZN e Sky, sul canale 210, e su Discovery+. Streaming possibile per abbonati con Sky Go, NOW, DAZN, Eurosport Player e Discovery+.

Errani-Paolini al Roland Garros in TV in chiaro, non è prevista la diretta della finale

La finale del torneo di doppio del Roland Garros con Errani e Paolini non sarà trasmessa in TV in chiaro. Nessuna possibilità dunque di vedere il match senza un abbonamento.

Errani-Paolini contro Gauff e Siniakova, i precedenti in carriera

Errani e Paolini non hanno mai affrontato Coco Gauff e Siniakova, quantomeno in coppia. Non esistono precedenti. Ma in realtà le quattro giocatrici si conoscono bene. Errani e Paolini hanno vinto la finale degli Internazionali d'Italia di Roma battendo Coco Gauff e l'australiana Routliffe.

Quanto guadagna chi vince la finale del doppio del Roland Garros, il montepremi

Molto remunerativo è stato il torneo di doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Dovessero perdere in finale le due tenniste italiane intascheranno 295 mila euro, in caso di vittoria invece guadagnerebbero il doppio e cioè 590 mila euro. Paolini ha portato a casa inoltre con la finale del singolare un milione e 200 mila euro.

La classifica di Errani e Paolini dopo il Roland Garros, il nuovo ranking WTA

Sara Errani e Jasmine Paolini sono al secondo posto della classifica Race WTA del doppio, quella che decreterà a fine stagione le qualificate per le Finals. Dovessero vincere le due italiane scavalcherebbero anche Mertens/Hsieh e diventerebbero le numero 1 della classifica Race WTA del doppio.