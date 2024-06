video suggerito

Errani e Paolini fantastiche, sono in finale di doppio al Roland Garros! Doppia impresa per Jasmine Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale nel doppio femminile, ribaltando il match dopo un primo set drammatico. paolini domani sarà nuovamente in campo per sfidare Iga Swiatek nella finale di singolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Continua il Roland Garros da sogno dell'Italia, con Sara Errani e Jasmine Paolini sconfiggono Gabriela Ruse e Marta Kostyuk volano in finale nel doppio femminile. L'Italia, in attesa del risultato della semifinale di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, è in corsa per vincere il torneo in tutti e quattro le discipline che si disputano abitualmente nei tornei ATP e WTA. Paolini tornerà in campo domani per la finale di singolare contro la n.1 al mondo e dominatrice del circuito Iga Swiatek, mentre la finale di doppio femminile si giocherà domenica contro la coppia vincente tra quella formata dalle statunitensi Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide e quella formata da Coco Gauff e la ceca Katerina Siniakova.

Primo set complicato per Errani-Paolini, poi la riscossa

L'inizio per la coppia italiana non è stato dei migliori, venendo completamente travolte nel primo set dalle loro avversarie cedendo rapidamente il parziale per 6-1. Ma la musica è cambiata nel secondo set, con Errani e Paolini che hanno strappato immediatamente il servizio alle avversarie nel primo game. Ruse e Kotyuk hanno iniziato a dare segni di nervosismo, con l'ucraina che più volte non ha incrociato lo sguardo della compagna. Atteggiamento decisamente diverso dalla coppia azzurra che, nonostante il break subito con Errani al servizio nel quarto game dopo quasi venti minuti, sono riuscite a portare a casa il secondo parziale.

La scelta tattica di Kostuk e Ruse è stata quella di cercare di far toccare meno volte possibile la pallina a Paolini, che è rimasta spesso inchiodata a fondo campo. Errani invece nonostante le sue ataviche difficoltà al servizio, è stata un autentico muro a rete. Il terzo e decisivo set è iniziato sulla falsa riga del secondo, con un break immediato della coppia azzurra ottenuto dopo un altro game molto combattuto, e da lì non si sono più girate indietro, chiudendo la partita con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1 in due ore e un minuto di gioco.