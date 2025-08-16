Emma Raducanu vede le sue foto e non ci crede: “È davvero inquietante, perché non sai che sono lì”

Emma Raducanu ha dovuto imparare a convivere con la notorietà, anche nei suoi aspetti peggiori, come i paparazzi: “È davvero inquietante, perché non sai che sono lì”. Le esperienze patite con le attenzioni degli stalker hanno segnato la tennista britannica: “Niente passeggiate in solitaria. Ho sempre qualcuno che mi guarda le spalle”.

Mai sconfitta fu più incoraggiante di quella incassata da Emma Raducanu per mano di Aryna Sabalenka a Cincinnati: la 22enne tennista britannica sembra finalmente vicina ad esprimere con continuità quel livello di gioco che in molti le avevano pronosticato (con annesse primissime posizioni nel ranking) quando giovanissima aveva vinto lo US Open nel 2021 uscendo addirittura dalle qualificazioni. Il match con la Sabalenka è stato uno dei migliori dell'anno e di Emma adesso si parla nuovamente per il suo tennis, piuttosto che per il gossip, in primis della sua ‘simpatia' reciproca con Carlos Alcaraz, suo compagno di doppio nel misto la settimana prossima a New York.

Emma Raducanu alle prese coi paparazzi: "Non è possibile"

Una invadenza con cui la Raducanu ha imparato a convivere obbligatoriamente, visto che è un ‘trattamento' che spetta a tutti i personaggi pubblici più in vista: "Lo so, lo so – dice sorridendo al ‘Guardian' – Credo che faccia parte del gioco, la gente è così curiosa. Credo che siano più curiosi di queste notizie che di qualsiasi risultato o notizia di tennis. Ma io me ne sto per conto mio, mettendo da parte la mia vita privata. È sempre divertente quando la gente cerca di scoprire qualcosa, ma cerco di non darci troppo peso".

Peraltro non si tratta solo di leggere sui media o sui social di sue improbabili relazioni sentimentali, ma anche di ritrovarsi delle sue foto che mai la Raducanu si aspetterebbe di vedere. Ora anche lei è diventata una ‘preda' di fascia alta per i paparazzi, anche quando semplicemente è in giro a passeggio: "È davvero inquietante, perché non sai che sono lì. E poi vedi una tua foto il giorno dopo e pensi: ‘Non è possibile che fossero lì'!".

Il trauma degli stalker le ha fatto cambiare abitudini: "Niente passeggiate da sola"

Già, le passeggiate, qualcosa che per Emma non è così facile fare con animo sereno, dopo la vicenda degli stalker di cui è stata vittima: uno è stato arrestato e condannato a cinque anni di carcere dopo aver rubato oggetti dalla sua porta di casa nel 2021 e un altro l'ha seguita in quattro Paesi diversi all'inizio di quest'anno, portandola a una crisi di pianto quando la tennista di origini romene e cinesi si è accorta della sua presenza sugli spalti del torneo di Dubai lo scorso febbraio.

Esperienze terribili che comprensibilmente l'hanno segnata e le hanno fatto cambiare abitudini di vita. La Raducanu confessa che non va mai in giro da sola: "A Dubai è stata la peggiore attenzione pubblica che abbia mai ricevuto. Ricordo che subito dopo ho trovato molto difficile uscire. Da allora sono molto più prudente e ho qualcuno con me. Non esco molto da sola. Niente passeggiate in solitaria. Ho sempre qualcuno che mi guarda le spalle".