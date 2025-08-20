Draper e Pegula, sintonia speciale agli US Open: “Non ci piacciono le persone”, poi la gaffe

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pegula e Draper si sono rivelati finora inarrestabili nel torneo di doppio misto degli US Open. Jessica e Jack hanno battuto Alcaraz-Raducanu e Andreeva-Medvedev, guadagnandosi un posto in semifinale. Lo spettacolo vero, però, è arrivato nell’incontro con la stampa, quando i due hanno mostrato una sintonia tutta particolare. E anche in questa occasione non sono mancati i sorrisi.

Draper e Pegula in conferenza, spettacolo e risate

Ma il tennista britannico e l’americana si conoscevano già prima di questa esperienza agli US Open? Solo quattro, a detta di Draper, le parole scambiate in passato dai due. Pegula ha confermato: "Al massimo, è stato tipo ‘Ciao'". Non proprio il massimo dell’espansività, insomma, con Jack che ha poi spiegato: "Siamo un po’ uguali da questo punto di vista. Ti avevo già vista in giro. Lei è sempre concentrata, con le cuffie nelle orecchie. Anch’io sono così. Non credo ci piacciano molto le persone. Non parliamo con nessuno (sorride). Quando siamo in giro per il tour, sì, la vedo sempre isolata con le cuffie".

Ci ha pensato poi Pegula a dire la sua: "Sempre con le cuffie? Non voglio parlare con nessuno (risate, ndr)". Atmosfera dunque rilassata come confermato anche dal rimprovero ironico della tennista a Jack Draper. Un altro momento particolare infatti è stato quando ha definito il doppio misto degli US Open come una esibizione: "Ovviamente è un po’ come un format da esibizione. È bello giocare con qualcuno".

La gaffe di Draper sul torneo-esibizione

Subito è intervenuta Pegula che in modo leggero e pacato ha provato a correggerlo: "Non dovresti dire questo, ma va bene". Nonostante il format particolare e l'atmosfera infatti questo torneo è a tutti gli effetti un appuntamento ufficiale del circuito professionistico. Complimenti reciproci e via, verso il prossimo impegno. Meglio soffermarsi solo sul terreno di gioco anche per evitare simpatiche gaffe.