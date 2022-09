Dramma in campo per la Saville, Naomi Osaka è la prima a soccorrerla: non ha dimenticato Nel torneo di Tokyo epilogo a sorpresa nel match tra la Saville e la Osaka, con il grave infortunio della prima e il meraviglioso gesto della seconda.

A cura di Marco Beltrami

Archiviata la Coppa Davis, occhi puntati sulla Laver Cup e su Roger Federer pronto a congedarsi dal tennis professionistico. Se l'elvetico ha annunciato il ritiro, Serena Williams nelle ultime ore ha fatto un "passo indietro" rispetto alle scorse settimane, non chiudendo alla possibilità di un ritorno. Nel frattempo si continua a giocare a livello maschile e femminile. Sta andando in scena questa settimana il torneo WTA di Tokyo. Non mancano le emozioni sul cemento nipponico, a giudicare da quello che è successo nel match dei sedicesimi tra Naomi Osaka e Daria Saville.

Dopo un solo game dall'inizio della partita la 28enne australiana numero 55 della classifica WTA, si è accasciata al suolo a causa di un infortunio. Torsione innaturale del ginocchio sinistro per la Saville che ha accusato un grande dolore, richiamando l'attenzione del giudice di sedia. A quel punto l'avversaria Naomi Osaka non ci ha pensato su due volte e dopo essersi recata nell'altra metà campo, ha voluto garantire supporto all'australiana. Le ha fornito un asciugamano per coprirla, e le è stata vicina, in questo momento difficile.

La Saville dopo essere tornata in panchina molto lentamente, ha capito di non poter più proseguire il match. A quel punto inevitabile il ritiro, con l'abbraccio con Naomi Osaka che ha provato ad incoraggiarla. Una scena triste, ma allo stesso molto bella con la giocatrice americana ex numero uno del mondo e vincitrice degli Australian Open e degli US Open, che è apparsa molto colpita da quanto accaduto alla virale. D'altronde la sensibilità di Naomi non è una sorpresa, alla luce di quanto accaduto in passato quando in più di un'occasione ha dimostrato di avere un animo molto nobile.

Quello della Saville è un vero e proprio dramma. Infatti la giocatrice ha dovuto fare i conti con una serie di tremendi infortuni: ha perso infatti gran parte del 2021 a causa di un intervento chirurgico al tendine d'Achille. Purtroppo ha avuto anche problemi con problemi ai legamenti crociati e ora teme che questo infortunio, sia un nuovo ko di questo tipo. Per questo su Twitter si è detta scioccata per quanto accaduto, e molto preoccupata.

Dal canto suo, la Osaka oltre all'atteggiamento impeccabile in campo ha poi concesso il bis sui social con uno splendido video messaggio, pubblicato anche sul profilo ufficiale della WTA. La giocatrice statunitense non ha dimenticato: "Voglio solo farti sapere che sei una delle persone più divertenti del tour e ricordo ancora tutte le cose belle che mi hai detto in Francia quest'anno. Voglio che tu sappia che ti auguro il meglio".