Djokovic torna a giocare sul centrale degli Australian Open, ma contro Kyrgios dimentica le regole Novak Djokovic dopo due anni è tornato a giocare sul campo centrale degli Australian Open. L’ex numero 1 ha sfidato Kyrgios in un divertente match di esibizione in cui è accaduto di tutto e in cui Djokovic ha dimenticato il nuovo regolamento.

Nonostante non sia il numero uno del tabellone, tutte le attenzioni principali a Melbourne sono per Novak Djokovic, che si ripresenta in campo agli Australian Open dopo l'esclusione dello scorso anno, quando vinse Nadal. Il serbo è nettamente il favorito e sa benissimo di poter vincere il titolo per la decima volta. Di quello che è accaduto nel 2022 ne parla spesso e non lo dimentica. Ma da ora in poi dovrà concentrarsi solo sul futuro. Lo ha fatto già bene, perché ha vinto ad Adelaide, dove comunque le polemiche non sono mancate. Da martedì sarà in campo nel primo Slam del 2023, prima però ha saggiato il campo centrale giocando una partita pazzerella con Nick Kyrgios.

Il 2022 lo ha chiuso da numero 5 ATP, Djokovic è stato penalizzato dall'assenza in una serie di tornei importanti. Sul campo è stato quasi imbattibile. Nel circuito non perde da inizio giugno, quando Nadal lo batté al Roland Garros. Da quel momento in poi ha solo vinto. Trionfando prima a Wimbledon, poi dopo l'estate a Tel Aviv e Astana prima di conquistare Parigi Bercy e le ATP Finals. Un percorso netto continuato nel 2023 con il successo di Adelaide, ottenuto a scapito di un eccellente Sebastian Korda.

A Melbourne è l'uomo da battere, lo sarebbe stato anche con Alcaraz in tabellone e pure con un tabellone complicato. La dea bendata lo ha aiutato. Il tabellone non gli oppone nemmeno grandi avversari fino alla finale– l'unico vero ostacolo sulla carta è uno tra Kyrgios o Rune nei quarti. Kyrgios è stato suo avversario in una divertente sfida d'esibizione giocata sulla Rod Laver Arena. I due si sono detestati per anni, era così fino a non molti mesi fa.

Poi Kyrgios è stato folgorato, ha cambiato opinione, e dopo la finale di Wimbledon i due sono diventati quasi amici per la pelle – Nick addirittura paventa un doppio insieme durante la stagione. Intanto hanno disputato un'esibizione, che lascia il tempo che trova dal punto di vista tecnico ma che ha regalato una serie di spunti.

Intanto ha vinto Kyrgios. Djokovic ha fatto lo show, nel finale sono stati coinvolti anche due bambini, che hanno giocato al fianco dei protagonisti. Novak si è divertito tanto quando ha chiamato il pubblico e quando ha chiesto un consiglio a uno spettatore liquidando contestualmente (per gioco) il suo coach, il grande Goran Ivanisevic.

Ma nonostante lo show, Djokovic a inizio partita ha dimenticato il particolare regolamento, che prevedeva che se un servizio toccava la rete il punto sarebbe stato comunque valido. Il serbo risponde d'istinto ma non pensa che il punto sia valido, e quindi dopo aver risposto si gira.

Kyrgios invece aveva studiato e con una palla corta mette la pallina dall'altra parte della rete e vince il punto. Djokovic è fermo, poi rammenta e con stupore si mette la mano sulla fronte. Un bel momento, soprattutto perché spontaneo. Applausi. Dalla prossima settimana si fa sul serio e Djokovic non scherzerà più.