Djokovic si allena su ritmi impensabili per essere a Wimbledon: un indizio nel video lo tradisce Progressi eccezionali per Djokovic dopo l'intervento al ginocchio. Nole si sta allenando in campo con la racchetta e potrebbe regalare una sorpresa per Wimbledon.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Novak Djokovic? Come procede il recupero del campione serbo dopo l'operazione al menisco del ginocchio destro di inizio giugno? Impressionanti i progressi di Nole che è tornato ad impugnare la racchetta, allenandosi anche in campo. E un indizio fa addirittura presagire un suo possibile clamoroso ritorno in campo già a Wimbledon.

Djokovic al lavoro dopo l'infortunio, un indizio nel video fa ben sperare per Wimbledon

Di cosa stiamo parlando? Della superficie scelta da Novak Djokovic per allenarsi nelle ultime ore. Infatti l'esperto tennista ha mostrato in un video caricato su Instagram i progressi nel lavoro post-operazione, con tanto anche di lavoro sul cemento. In passato Djokovic ha scelto il campo più duro per preparare al meglio la stagione sull'erba, dopo quella sulla terra rossa. Chissà dunque che anche questa volta, non sia un segno di buon auspicio in vista dello Slam in programma dal 1° luglio.

Nel contenuto accompagnato dalla didascalia: "Tennis, mi sei mancato. Continuiamo a costruire giorno dopo giorno", si può vedere l'attuale situazione di Djokovic. Quest'ultimo si conferma ancora una volta un mostro fisicamente, dimostrandosi già pronto per il ritorno al lavoro anche con la racchetta.

Djokovic in campo con la racchetta dopo l'operazione al ginocchio

Prima Nole effettua una serie di spostamenti su un prato, con tanto di scatti in compagnia del figlio, e poi ecco che attrezzo in mano, Djokovic lavora su alcuni servizi sul cemento. Una sessione soddisfacente a giudicare dall'entusiasmo con cui il giocatore serbo celebra la giornata con il suo nuovo team.

Cambia il ranking ATP, Djokovic secondo

Una giornata positiva anche in chiave ranking per Djokovic. Infatti pur senza giocare né ad Halle e né al Queen's, Novak si è ripreso un posto nella classifica ATP. La sorprendente sconfitta di Alcaraz contro Draper non ha fatto sorridere solo Sinner che ha l'opportunità di allungare e blindare il primo posto, ma anche Nole. Quest'ultimo infatti è risalito al secondo posto, grazie al flop di Carlitos.