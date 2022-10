Djokovic si allena in un parco a Parigi, ma vede una signora in difficoltà: gesto meraviglioso Novak Djokovic si è reso protagonista di un bellissimo gesto durante un allenamento in un parco di Parigi. Senza pensarci su due volte ha aiutato una signora in difficoltà.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic è uno dei grandi protagonisti del torneo di Parigi. Il campione serbo attuale numero 7 della classifica ATP vuole chiudere la stagione in bellezza cercando il successo nell'ultimo Masters 1000 della stagione. Le sensazioni sono positive per Nole reduce dal doppio trionfo di Astana e Tel Aviv, e il morale sembra essere buono. Ancor prima di scendere in campo, il giocatore ha conquistato la scena per uno splendido gesto che alcuni tifosi hanno immortalato.

Per prepararsi al meglio ai match sul cemento di Parigi Bercy, Djokovic si è concesso anche degli allenamenti particolari. Il tennista ha voluto respirare l'aria della città della Tour Eiffel e per questo si è concesso un po' di jogging per le strade di Parigi. Ecco allora una corsetta in un parco, come se fosse un cittadino qualunque, che inevitabilmente non è passata inosservata. E qualcuno ha avuto la fortuna anche di registrare una situazione particolare che la dice lunga sul modo di essere della grande gloria.

Mentre era alle prese con il suo allenamento, Djokovic ha deciso di rendersi protagonista della proverbiale buona azione. Senza pensarci su due volte infatti Nole ha aiutato una signora anziana alle prese con bagagli ingombranti e pesanti. Il tennista ha preso un'enorme valigia e l'ha trasportata per un bel tragitto senza usare le ruote, alleggerendo e fatiche della donna che ha potuto dunque muoversi più liberamente, senza uno sforzo eccessivo.

Un gesto che ha sorpreso tutti coloro i quali l'hanno riconosciuto e in primis la signora che ha ringraziato a più riprese Novak Djokovic. Una scena bellissima che è diventata poi virale sui social, dove in tanti hanno sottolineato la generosità e l'educazione del campione. Applausi a scena aperta per lui, che spera ora di ricevere l'incoraggiamento anche del pubblico del Masters dove proverà a conquistare il suo settimo titolo, bissando il trionfo della scorsa annata. La sua avventura inizierà nel secondo turno contro il vincente del match tra Diego Schwartzman e Maxim Cressy.