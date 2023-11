Djokovic risponde alla domanda su Sinner nel modo più inaspettato: tradisce nervosismo Novak Djokovic viene chiamato a rispondere alla domanda su Sinner in vista del match decisivo contro Rune alle ATP Finals. La sua risposta tradisce un certo nervosismo.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Wait, wait" dice Novak Djokovic quasi irritato mentre le telecamere indugiano sul suo volto per intervistarlo dopo la vittoria alle ATP Finals contro Hurkacz. Quest'ultimo è riuscito a strappare al serbo un set che non gli consentirà di dormire sonni tranquilli dato che ha consentito a Sinner di qualificarsi aritmeticamente alle semifinali. Djokovic dovrà tifare per l'azzurro questa sera quando l'altoatesino sarà atteso dal match contro Rune: solo in caso di vittoria di Sinner anche Djokovic potrà festeggiare la qualificazione. In caso contrario è fuori.

Durante l'intervista in diretta Djokovic ha prima esaltato le qualità di Hurkacz viste in partita e ha poi dovuto rispondere alla domanda che tutti aspettavano. Al serbo è stato chiesto se Sinner potesse contare su un tifoso in più questa sera, ovvero lui, augurandosi una vittoria dell'italiano per superare il turno. La risposta di Djokovic è stata tutta un programma e filtra sicuramente nervosismo dalle sue parole: "Sinceramente stasera starò con miei bambini che arrivano oggi e non guarderò la partita, starà con la famiglia".

Djokovic smonta un po' il clamore che in queste ore si è creato attorno a lui e a questa situazione in cui il suo destino alle ATP Finals sarà inevitabilmente legato alla partita di Sinner. "Il mio lavoro è finito vediamo come va se mi qualifico o no e domani ci penso" ha concluso Novak visibilmente seccato – non è da biasimarlo – da questa situazione. Djokovic si era lasciato andare più su Hurkacz: "Un bravissimo ragazzo, con un buon carattere, molto gentile e tutto lo amano – ha detto – Sono stato contento di giocatore contro di lui anche se il suo servizio mi dà fastidio è uno dei più forti nel mondo ed è molto difficile rispondere al suo servizio".

Djokovic a questo punto giustifica così le difficoltà avute durante l'incontro contro Hurkacz. Lo esalta ma allo stesso tempo cerca di trovare anche un'attenuante a quel match che sicuramente non immaginava potesse finire così e con questo inaspettato risvolto: "Lui serviva in modo incredibile". A Djokovic ora non resta altro da fare che aspettare di vedere se questa sera Sinner riuscirà a battere Rune: solo un risultato positivo dell'altoatesimo può salvarlo da una clamorosa eliminazione.