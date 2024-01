Djokovic risponde a una giornalista sfoderando la sua 11ª lingua parlata: la compagna è scioccata Djokovic alla United Cup ha regalato un vero e proprio show dopo la vittoria della Serbia dimostrando un’eccezionale padronanza delle lingue. La sua compagna di squadra è rimasta letteralmente allibita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Novak Djokovic ha dimostrato di poter stupire tutti non solo sul campo da tennis. Il tennista numero uno al mondo durante una conferenza della United Cup è riuscito a conquistare un intero Paese, lasciando letteralmente a bocca aperta anche i suoi compagni e in particolare Olga Danilovic. Nole ha assecondato una richiesta di una giornalista cinese in un modo che ha dimostrato un'eccezionale padronanza linguistica.

Sono stati proprio loro due a dare il punto decisivo alla Serbia per la vittoria contro la Cina nella competizione mista a squadre che si sta tenendo in Australia, a Perth. Djokovic e Danilovic hanno superato al termine di una battaglia la coppia formata da Zheng e Zhang, con il punteggio di 6-4 1-6 10-6. Umore dunque alle stelle per il team del numero uno al mondo, che aveva già dato spettacolo nell'intervento in sala stampa pre-confronto. Quando Djokovic è stato chiamato in causa da un cronista di nazionalità cinese, ne è venuto fuori un momento assolutamente esilarante.

L'addetto ai lavori infatti ha chiesto a Nole di farsi simpaticamente "perdonare" con i suoi connazionali, per il dispiacere regalato in campo. Come? Pronunciando qualche parola in cinese per augurare "Buon anno". Per aiutare il campione, il cronista gli ha suggerito cosa dire sottolineando dunque proprio la difficoltà del mandarino. Novak Djokovic dal canto suo non ha fatto una piega, ma appena ha iniziato a parlare ha sorpreso tutti i presenti. Nole infatti ha pronunciato una frase intera in cinese, dimostrandosi perfettamente a suo agio, con parole diverse rispetto a quelle richieste: "Buon anno nuovo! Come state, grazie per il vostro sostegno, vi amo. Cina, mia buona amica!".

Djokovic che a quanto pare è un fenomeno anche a livello linguistico, visto che conosce 11 lingue, ha colpito tutti i presenti. L'espressione della sua compagna di team Olga Danilovic è stata emblematica in tal senso: bocca aperta e meraviglia pura come a dire "Sai fare anche questo?" , per quanto dimostrato dal leader del suo team che ha iniziato a ridere a crepapelle davanti ai microfoni, consapevole dell'effetto generato. La giocatrice si è voltata anche verso il capitano non giocatore Troicki che conoscendo bene Novak si è gustato tutto il siparietto. Una scena molto divertente in sala stampa con tutti che hanno apprezzato la bravura di Djokovic