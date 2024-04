video suggerito

Djokovic potrebbe avere un'allenatrice per il dopo Ivanisevic: due ex campionesse o la madre di Murray Mentre si allena con l'ex compagno di doppio Nenad Zimonjic, con cui potrebbe collaborare in pianta stabile, Novak Djokovic sta valutando altre tre candidature per il dopo Ivanisevic: sono tre allenatrici, due ex campionesse e la madre di Andy Murray.

A cura di Paolo Fiorenza

Novak Djokovic e Amelie Mauresmo

Da un paio di giorni Novak Djokovic si sta allenando a Monte Carlo assieme a Nenad Zimonjic, ex capitano di Coppa Davis (per due volte) della Serbia, ma soprattutto grande amico ed ex partner di doppio dell'attuale numero uno al mondo. Djokovic è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo il divorzio a sorpresa da Goran Ivanisevic, la soluzione Zimonjic è la più semplice, ma non è detto che sarà il 47enne di Belgrado a seguire stabilmente da qua in avanti Novak. Secondo i media serbi, ci sarebbero infatti tre altri nomi di papabili nuovi coach: due ex campionesse e la madre di un altro numero uno, Andy Murray.

Judy Murray con suo figlio Andy, ex numero uno al mondo

Quello che è certo è che Djokovic – che a maggio compirà 37 anni – non ha ancora deciso non solo il nome del nuovo allenatore, ma anche se ce ne sarà uno. Del resto, con la sua esperienza intanto può gestirsi da solo. Più che un allenatore, negli ultimi giorni in patria si parla di un'allenatrice, con tre nomi caldi: in primis le due ex giocatrici di vertice Amelie Mauresmo e Conchita Martinez (che sono state rispettivamente numero 1 e 2 al mondo). 44 anni la prima, 51 la seconda, entrambe dopo aver appeso la racchetta al chiodo hanno intrapreso la strada del coaching al livello più alto.

Goran Ivanisevic assieme a Conchita Martinez: potrebbero essere passato e futuro al fianco di Djokovic

La spagnola è stata eletta WTA Coach of the Year del 2021 per il suo lavoro con la connazionale Garbine Muguruza, portata al numero uno mondiale, ed è stata anche capitana della squadra iberica sia di Davis che di Fed Cup. La francese a sua volta è stata allenatrice per due anni di Andy Murray, tra il 2014 e il 2016, capitana della propria nazionale di Fed Cup e dal 2022 è la direttrice del Roland Garros. Come si vede, si tratta di profili altissimi, ma soprattutto di due persone che potrebbero rapportarsi ‘alla pari' – visto il curriculum al livello più alto – con un campione come Djokovic spesso mai tenero col suo angolo, soprattutto negli ultimi tempi, coincisi col crollo dei risultati.

Djokovic con Amelie Mauresmo l'anno scorso al Roland Garros

Se la Mauresmo ha allenato Murray, curiosamente proprio la madre di quest'ultimo, la 64enne Judy, è il terzo nome che circola in Serbia come possibile allenatrice di Djokovic. Una pista davvero sorprendente, se si considera che suo figlio Andy – vicino al ritiro dopo l'ultimo grave infortunio – è stato per molti anni un accanito rivale del serbo per il primo posto del ranking e la vittoria negli Slam. Judy Murray è una coach molto stimata nel circuito, ha capitanato la squadra di Fed Cup della Gran Bretagna dal 2011 al 2016: il suo arruolamento nella squadra di Djokovic sarebbe sicuramente un colpo molto forte a livello mediatico.

Intanto le immagini postate sui social mostrano Novak allenarsi a Monte Carlo in vista della stagione sul rosso (dove difenderà molti punti) assieme all'ex numero uno di doppio e suo ex compagno nella specialità Zimonjic, che già era presente agli allenamenti di Djokovic a Belgrado la settimana scorsa, durante il Miami Open vinto da Sinner. La soluzione Zimonjic peraltro è caldeggiata dallo stesso Ivanisevic, che si è espresso così sulla questione nelle ultime ore: "È la persona giusta per lui, conosce molto bene Novak e ha grande competenza tennistica. In questo momento Novak non ha bisogno di una persona nuova, dopo dieci giorni impazzirebbe. Lui sa già tutto quello che deve fare, ma l'approccio di Zimonjic potrebbe aiutarlo, si conoscono benissimo". Nel frattempo Djokovic si allena con Rune al Monte Carlo Country Club: entrambi sono in cerca di riscatto.