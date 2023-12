Djokovic interrompe la conferenza degli avversari alla United Cup, Zheng: “Hai fatto una promessa” Alla United Cup simpatico siparietto con protagonista Novak Djokovic e i giocatori della Cina. Aveva un simpatico conto in sospeso con i prossimi avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L'umore di Novak Djokovic è alto. Il numero uno del tennis mondiale è in Australia, dove si sta preparando al meglio per gli Australian Open. Come? Partecipando con la Serbia alla United Cup, la competizione mista a squadre. Nole ha mostrato di sentirsi perfettamente a suo agio scherzando con alcuni suoi colleghi e prossimi avversari.

In quel di Perth Djokovic è spuntato nella pancia dell'impianto in mixed zone, mentre stava andando in scena la conferenza stampa della squadra cinese. Mentre Zhizhen Zhang e Qinwen Zheng stavano parlando con i cronisti della bella vittoria contro la Repubblica Ceca, soffermandosi anche sulla prossima sfida proprio contro la Serbia di Djokovic. Ad un certo punto alle loro spalle è spuntato proprio il campione serbo primo giocatore del mondo, che ha fatto vedere leggermente la sua sagoma.

Dopo aver lanciato simpaticamente qualche oggetto, ed essersi fatto vedere dai giocatori cinesi, Djokovic ha voluto ironicamente prendersi la scena ringraziando i presenti: "Grazie a tutti". Sia Zhizhen Zhang e Qinwen Zheng sono stati allo scherzo, anzi la tennista è sembrata molto colpita: dopo essersi girata in direzione di Djokovic, la giocatrice ha invitato il serbo a restare, ricordandogli la promessa fatta: "Idolo. Non farlo, non andar via, non mi hai ancora fatto l'autografo che mi avevi promesso".

D'altronde Zheng già nella conferenza di presentazione non aveva nascosto la sua ammirazione per Djokovic: "Sai, la prima volta che ho sentito che avremmo giocato contro la Serbia (nel Gruppo E), è stato uno shock per me. Non ho mai avuto la possibilità di giocare contro Novak Djokovic – sono super felice, onestamente, di giocare contro la Serbia.Onestamente sarà molto divertente da guardare per i fan, perché anche per me, è uno dei più grandi divertimenti da giocare in un misto, specialmente (contro) uno che è il numero 1 al mondo e crea un'enorme storia".