Djokovic improvvisa un ballo dopo la vittoria agli US Open: “Mia figlia mi darà un voto domani”

Novak Djokovic è in semifinale agli US Open dopo aver battuto Taylor Fritz e si prepara alla sfida contro Carlos Alcaraz facendo una danza bizzarra: alla fine della sua partita il campione serbo si è lasciato andare a un ballo che ha divertito il pubblico, una sorta di pegno dato che nel giorno della partita si festeggiava anche il compleanno di sua figlia che lui ha dovuto saltare a causa degli impegni sportivi. Per questo dopo la vittoria contro lo statunitense ha mostrato alle telecamere alcune mosse un po' goffe che non erano fatte per irridere l'avversario appena battuto.

Una sorta di liberazione per lui ha che impiegato oltre tre ore per battere Fritz con il punteggio di 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 e un'enorme sofferenza nel terzo set che rischiava di mandare a rotoli ogni cosa. L'esperienza alla fine lo ha aiutato ad essere ancora in corsa per il titolo e per festeggiare alla fine ha dedicato alla sua bambina qualche passo di danza che verrà severamente valutato al suo risveglio, come ha confessato il campione.

Perché Djokovic ha ballato davanti alle telecamere

La scena è stata piuttosto assurda perché subito dopo la vittoria contro Fritz il primo pensiero di Djokovic è stato quello di guardare la telecamera per fare un ballo. Ha mosso le spalle a ritmo di musica e poi ha ondeggiato a destra e a sinistra prima di girarsi e posare la sua racchetta: non è un'esultanza comune ma una dolce dedica a sua figlia Tara che proprio quel giorno festeggiava il compleanno. Il tennista non è riuscito a raggiungerla a causa degli impegni lavorativi, ma ha voluto celebrare a modo suo.

La verità l'ha rivelata poco più tardi nell'intervista post partita, aggiungendo che la ragazzina poi le sarà una giudice severa perché gli assegnerà un voto: "Il balletto che avete visto alla fine è per mia figlia, è il suo compleanno. Domani mattina prenderò un voto per questo perché è stata lei a insegnarmelo. È un brano dei K-pop Demon Hunters, si chiama ‘Soda Pop'. Spero di poterla fare sorridere domattina quando lo vedrà".