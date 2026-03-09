Djokovic furioso a Indian Wells, urla al team in due lingue: “Siete tutti incredibili”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic non ha dovuto fare i conti solo con il suo avversario Kovacevic a Indian Wells, battuto dopo una battaglia di 3 set. Il campione serbo ha vissuto momenti di nervosismo con il suo team in varie fasi del match, lasciandosi andare anche ad uno sfogo colorito. Nole si è lamentato a più riprese prima per l'attendismo ingiustificato della squadra, e poi non ha particolarmente gradito alcuni suggerimenti.

Djokovic nervoso con il suo team durante la partita contro Kovacevic

Il 38enne anche nel primo set poi vinto 6-4 si è spesso rivolto in modo abbastanza stizzito anche ai componenti della sua squadra. Un crescendo culminato poi in avvio di secondo parziale quando dopo il primo game si è sfogato, utilizzando due lingue diverse. Prima ha richiamato l'attenzione del team indicando proprio qualcuno e poi ha urlato in serbo: "Dai, allora cosa aspetti, che c…o aspetti?”. Non contento poi ha proseguito in spagnolo: "Incredibile, siete tutti incredibili".

Per cosa si stava lamentando Djokovic? Difficile dirlo con certezza. Possibile che Nole stesse magari chiedendo qualcosa che tardava ad arrivare, oppure che volesse maggiori attenzioni in vista dell'inizio del secondo set.

La richiesta all'allenatore, e l'insoddisfazione per la risposta

Il botta e risposta con l'angolo è proseguito anche perché Djokovic intercettato dai microfoni presenti a bordo campo ha chiesto consigli a Boris Bosnjakovic, il suo principale coach del momento. Dito puntato sulla sua incapacità di essere incisivo a causa di un movimento farraginoso: "Non riesco a uscire (in avanti con il colpo, ndr) se mi cade il braccio sinistro". Il tecnico ha provato a tranquillizzarlo: "Non ti cadrà se hai la giusta sensibilità". La chiusura di Djokovic è stata nuovamente colorita: "Eh ma non ci riesco fratello, ca..o". Nonostante tutto e malgrado una prestazione molto importante di un coraggioso Kovacevic, Djokovic è riuscito a portarla a casa. Tutto risolto con il suo team, fa parte del gioco.