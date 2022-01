Djokovic escluso dagli Australian Open: un italiano al suo posto in tabellone, è Salvatore Caruso Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia e non giocherà gli Australian Open dopo che il suo ricorso è stato bocciato dalla Corte Federale. Ecco come cambia il tabellone degli Australian Open.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic non giocherà gli Australian Open. Il tormentone relativo alla presenza del tennista numero uno al mondo nel primo Slam stagionale si è chiuso per lui nel peggiore dei modi dopo che la Corte Federale ha bocciato il suo secondo ricorso, dando ragione al Governo australiano. A questo punto cambia il tabellone del torneo, con il nome della prima testa di serie che viene quasi incredibilmente cancellato. Cosa succede ora, alla luce dell'imminente inizio dei match? Già definita la situazione, con il posto del campione in carica Djokovic che sarà preso da un giocatore italiano ovvero Salvatore Caruso.

I legali di Novak Djokovic non tenteranno un ulteriore ricorso contro il provvedimento della Corte Federale, che ha confermato l'espulsione e il ban per 3 anni del giocatore serbo condannato anche a pagare le spese processuali. Il suo nome che tecnicamente è ancora presente nel tabellone e persino nell'order of play sarà cancellato dunque molto presto, come confermato anche dal diretto interessato molto amareggiato. Sarà sostituito da quello di un altro azzurro che a sorpresa dunque rientra in gioco, grazie al suo status di Lucky Loser, ovvero "fortunato perdente". Stiamo parlando di Salvatore Caruso che attualmente occupa la 150a posizione ATP.

Il 29enne di Avola è stato ripescato, dopo aver perso all'ultimo turno delle qualificazioni contro il giapponese Taro Daniel. Il regolamento parla chiaro e prevede che in caso di forfait, come quello obbligato di Djokovic, dopo l'emissione dell'order of play ovvero dell'orario di gioco dei primi turni, a subentrare sono i giocatori appunto "sorteggiati" tra i migliori tra quelli eliminati prima dell'ingresso nel tabellone principale. Se l'esclusione di Djokovic fosse arrivata invece prima della pubblicazione degli orari, il suo posto sarebbe stato preso dal russo Rublev, quinta testa di serie del seeding. Con Caruso sale a 10 il numero dei giocatori azzurri presente nel tabellone maschile, ovvero Fognini, Mager, Musetti, Travaglia, Cecchinato, Seppi, Caruso, e Sinner e Berrettini.

A proposito di Berrettini, quest'ultimo ha a disposizione una grande chance, essendo inserito nella parte alta del tabellone degli Australian Open, la stessa di Djokovic e ora Caruso. Il primo giocatore italiano del seeding e settima testa di serie del torneo in proiezione avrebbe trovato Nole ai quarti di finale. Invece adesso, potrebbe giovare di un turno favorevole in vista poi di un'ipotetica semifinale con Nadal. Berrettini dovrà fare molta attenzione però nei turni precedenti, visto che tra sedicesimi e ottavi potrebbe incrociare uno tra Norrie e Carreno Busta e Alcaraz.