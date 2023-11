Djokovic si riscalda come un calciatore: palleggi e scambi col preparatore, è un atleta pazzesco Djokovic sorprende tutti nel riscaldamento alle Nitto ATP Finals: palleggi e scambi col preparatore come un calciatore professionista.

A cura di Vito Lamorte

Novak Djokovic si conferma un atleta pazzesco. Il tennista serbo, numero uno al mondo del ranking, è impegnato contro Hurkacz per l'ultima gara del gruppo verde delle Nitto ATP Finals 2023 prima delle semifinali e si è riscaldato prima del match in maniera molto particolare.

Un video pubblicato da Tennis TV mostra Nole che si prepara per scendere in campo ma lo fa in maniera diversa da tutti gli altri: Djokovic con palleggi e scambi con il suo preparatore come un calciatore professionista. Tocchi di destro e sinistro, controllo orientato e passaggi con entrambi i piedi al volo. Una dimostrazione di tecnica davvero notevole.

Il tennista serbo non si è allenato nelle scorse ore e non è stato chiarito il motivo per cui ha saltato la sessione: subito sono partite delle ricostruzioni molto diverse, con chi parlava di spossatezza dovuta a un po' di influenza mentre altri facevano riferimento al bisogno di riposo dopo il match contro Jannick Sinner.

Nole ha attirato su di sé qualche malcontento da parte del pubblico italiano per i suoi metodi per destabilizzare Sinner nel corso della gara poi vinta dal tennista altoatesino: Djokovic non ha provato a battere Jannik solo a suon di colpi, ma ci ha provato anche con i suoi classici ‘mind games' per provare a fargli perdere la concentrazione. La reazione di Sinner, però, è stata da vero campione.

Prima della sconfitta contro Sinner, Nole aveva incontrato Antonio Conte al Pala Alpitour dopo essere stato premiato come numero 1 al mondo per la stagione 2023 e ha ricevuto la coppa prima della gara tra Alexanders Zverev e Carlos Alcaraz vinta dal tedesco.

Dall'incontro con i due, ripreso dalle telecamere di TennisTV, si percepiva un grande rispetto ed una enorme ammirazione: lo scambio di battute è durato meno di 30 secondi ma Conte e Djokovic sembravano davvero felici di stringersi la mano e di potersi salutare di persona.