Djokovic e Conte si incrociano alle ATP Finals: solo tre parole spezzano un impacciato silenzio Djokovic e Conte si salutano alle Nitto ATP Finals: i due spezzano un impacciato silenzio con poche parole ma dall’incontro si percepisce enorme rispetto e ammirazione.

A cura di Vito Lamorte

Novak Djokovic e Antonio Conte si sono incontrati in occasione della seconda giornata delle Nitto Atp Finals 2023. I due si sono salutati e l'ex allenatore di Juventus e Inter ha incalzato il serbo: "Il piacere è tutto mio. Complimenti" e Djokoivc ha risposto "Grazie per essere venuto, grazie mille".

Poi Conte ha proseguito dicendo: "Mi ha fatto piacere finalmente conoscerti di persona" e a quel punto Nole ha replicato "Molte grazie, tutto il mio rispetto per quello che hai fatto". Poche parole che spezzano un impacciato silenzio ma dall'incontro si percepisce enorme rispetto e ammirazione.

Nole è stato premiato come numero 1 al mondo per la stagione 2023 e ha ricevuto la Coppa prima della gara tra Alexanders Zverev e Carlos Alcaraz vinta dal tedesco: al Pala Alpitour era presente anche l'ex CT della Nazionale, che si è goduto le sfide del secondo giorno e poi ha incontrato Nole nei corridoi interni del palazzetto.

Dall'incontro tra i due, ripreso dai TennisTV, si percepisce enorme rispetto e ammirazione: lo scambio di battute che è stato pubblicato dura meno di 30 secondi ma Conte e Djokovic sembrano davvero felici di stringersi la mano e di potersi salutare di persona.

Sia Djokovic che Conte durante il loro percorso si sono sempre fatti notare per la loro mentalità e per la loro voglia di cercare l'obiettivo in maniera feroce, senza lasciare ‘respiro' agli avversari: anche per questo tra i due c'è grande sintonia e considerazione.

Novak Djokovic ha avuto la meglio su Holger Rune nella prima uscita dopo una maratona di oltre 3 ore: il campione serbo ha chiesto scusa al pubblico per qualche suo comportamento dettato dalla frustrazione e dall'agonismo (“Sono un essere umano anch’io, capita”) e oggi sfiderà Jannik Sinner in quella che è la partita più attesa del torneo da parte degli appassionati di tennis italiani.

Sinner e Djokovic si affronteranno non prima delle ore 21, dopo il doppio tra Dodig/Krajicek e Granollers/Zeballos, mentre Tsitsipas e Rune giocheranno intorno alle 14.30. Nole è l’ultimo tabù da sfatare per Jannik, che dopo essersi sbloccato contro Medvedev ora sogna di vincere per la prima volta contro il serbo.