Djokovic e la vittoria più triste agli US Open: “Non ricordatemelo. Mia figlia non è contenta”

Novak Djokovic non può gioire appieno per la vittoria contro Struff, che gli permette di qualificarsi ai quarti di finale degli US Open, dove sfiderà Taylor Fritz. Questo risultato impedisce di fatto al campione serbo di partecipare all’ottavo compleanno di sua figlia Tara. La famiglia di Nole aveva già messo in preventivo questa possibilità, ma la piccola non ha digerito l’assenza del suo papà in un giorno così speciale.

L’argomento, che era stato tirato in ballo dallo stesso Djokovic nei giorni scorsi, è tornato d’attualità dopo l’ultima vittoria che ha spento le ultime speranze di Tara di festeggiare con il suo amato genitore. Novak ne ha parlato in sala stampa ed è sembrato molto provato da questa situazione.

È duro stare lontano e sapere che la bambina è dispiaciuta e arrabbiata per non poterlo avere vicino: "È così, lo sapevamo che poteva succedere. Sì, lei non è stata molto contenta del fatto che io fossi assente alla festa di compleanno, quindi per favore non ricordarmelo… Ma cercherò di vincere qui".

Il piano di Djokovic per recuperare con Tara, triste e delusa per la sua assenza

Cosa proverà a fare dunque Djokovic per cercare di consolare sua figlia? Il sogno è quello di dedicarle un eventuale successo agli US Open. Quello sarebbe un regalo meraviglioso, oltre a quello che sicuramente le farà recapitare: "Almeno proverò a vincere e a darle quel tipo di regalo, oltre a mandarle anche dei bei regali e delle belle sorprese per la sua festa di compleanno. Spero che la vittoria possa essere qualcosa che la renda felice, ma allo stesso tempo so bene che ‘papà presente' e ‘papà lontano' fanno una grande differenza. Lo so. Però quest’anno è così, bisogna accettarlo".

Uno stimolo in più per provare a superarsi ancora una volta e portare a casa il 25° titolo dello Slam. Sarebbe bellissimo per lui giocare la finale con tutta la famiglia presente a Flushing Meadows e dedicare molto più di un'esultanza alla sua bambina.