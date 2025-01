video suggerito

Djokovic augura a Zverev di battere Sinner in finale, Binaghi attacca: “Caduta di stile” Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha attaccato Novak Djokovic dopo il suo augurio a Sascha Zverev di battere Jannik Sinner nella finale degli Australian Open 2025: Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha attaccato Novak Djokovic dopo il suo augurio a Sascha Zverev di battere Jannik Sinner nella finale degli Australian Open 2025: "Direi che è stata una grande caduta di stile per Djokovic. Chiudere una carriera in questo modo – ha spiegato a SuperTennis – è poco edificante: lo fa augurandosi che dei due finalisti ne vinca uno, tra l'altro nei confronti di Jannik che è un ragazzo esemplare. Non gli fanno onore le dichiarazioni di fine match".

Binaghi si è soffermato sul momento di Sinner: "Vincere è difficile, ma confermarsi di più. Questo principio vale, è accaduto ad esempio a Francesca Schiavone che vinse il primo Roland Garros e perse in finale il secondo. Ma non era numero uno del mondo, non aveva già vinto due Slam come Jannik, non aveva dominato la stagione precedente e non aveva 23 anni. Credo sia un caso differente. Zverev certo è un grande giocatore e arriva fresco all'appuntamento".

Djokovic augura a Zverev di battere Sinner in finale, Binaghi lo attacca

"Auguro a Sascha Zverev il meglio, si merita il suo primo Slam e farò il tifo per lui in finale”. Sono state queste le parole di Novak Djokovic, dopo il ritiro dalla semifinale degli Australian Open: il fuoriclasse serbo ha voluto esprimere un pensiero per il avversario, che se la vedrà con Sinner nella finale a Melbourne per il titolo.

Binaghi, presidente della Federtennis, ha attaccato Djokovic per queste sue parole: "Direi che è stata una grande caduta di stile per Djokovic. Chiudere una carriera in questo modo è poco edificante: lo fa augurandosi che dei due finalisti ne vinca uno, tra l'altro nei confronti di Jannik che è un ragazzo esemplare. Non gli fanno onore le dichiarazioni di fine match".

Djokovic è stato protagonista anche di un altro episodio: Nole è stato fischiato dopo il ritiro nella semifinale degli Australian Open è stato fischiato dai tifosi all’uscita dal campo e Sascha Zverev lo ha difeso a spada tratta.

Sinner-Zverev, quando si gioca la finale degli Australian Open 2025

Quando si gioca la finale degli Australian Open 2025 tra Jannik Sinner e Sascha Zverev? Si giocherà domenica 26 gennaio alle 9:30 ora italiana: l’incontro si potrà seguire in esclusiva da Eurosport, su Sky, NOW, DAZN e Discovery+. La finale non sarà trasmessa in chiaro.