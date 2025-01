video suggerito

Djokovic-Alcaraz agli Australian Open, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Djokovic-Alcaraz è la partita dei quarti di finale degli Australian Open in programma martedì 21 gennaio non prima delle ore 10:30. Quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Djokovic-Alcaraz è la partita dei quarti di finale degli Australian Open in programma martedì 21 gennaio non prima delle 10:30 ora italiana. Nole, attuale numero 7 del ranking, dopo la vittoria su Lehecka continua ad inseguire il sogno dell'undicesima vittoria dello Slam australiano, ma dovrà fare i conti con Alcaraz, terzo tennista al mondo. Carlitos che ha superato Draper, costretto all'infortunio, va a caccia del primo titolo degli Australian Open. Sette i precedenti tra i due, con Djokovic avanti 4-3. In palio la semifinale contro uno tra Paul e Zverev, con Sinner dall'altra parte del tabellone. Diretta TV su Eurosport, e quindi su DAZN e Sky, e in streaming su Sky GO, Now e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

Djokovic-Alcaraz, a che ora giocano agli Australian Open: orario e programma"

La partita tra Djokovic e Alcaraz è in programma martedì 21 gennaio non prima delle 10:30 ora italiana, sulla Rod Laver Arena. Il programma delle sfide degli Australian Open prevede questo incontro, come secondo del programma serale, a seguire la sfida tra Sabalenka e Pavlyuchenkova. Nel caso in cui questo match dovesse prolungarsi, anche quello tra Djokovic e Alcaraz inizierebbe in ritardo.

Djokovic-Alcaraz, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Djokovic-Alcaraz in TV? La partita dei quarti di finale degli Australian Open si potrà vedere in TV su Eurosport, disponibile sia su Sky che DAZN. Nessuna diretta televisiva in chiaro del match che sarà visibile anche in streaming. Possibile seguire il confronto su Eurosport player, Sky GO, DAZN, e Discovery+, sempre per gli abbonati ai rispettivi servizi.

I precedenti tra Djokovic e Alcaraz

Djokovic e Alcaraz si sono affrontati in carriera già 7 volte con i precedenti che sono 4-3 a favore del tennista serbo. L’ultima sfida pesantissima risale alla scorsa estate, ovvero alla finale del torneo delle Olimpiadi con Nole che si è imposto in due set al tie-break vincendo il tanto agognato oro. In precedenza successo altrettanto pesante dello spagnolo nella finale di Wimbledon. Un trionfo che ha fatto il paio con quello del 2023 sempre nell’ultimo atto dei Championship.