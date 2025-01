Djokovic-Alcaraz in diretta LIVE agli Australian Open: dove vedere la partita in tv e streaming

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si apprestano a dare vita a una partita che passerà, in ogni caso, alla storia del torneo. La sfida tra i due ex numeri uno del mondo prenderà il via non prima delle ore 10:30, ma il via potrebbe slittare a causa dell'incontro tra Sabalenka e Pavlyuchenkova in programma in precedenza. Diretta TV su Eurosport, canale visibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+.