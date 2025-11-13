De Minaur frastornato dopo la prima vittoria alle ATP Finals: “Dici davvero? Non mi fido di te”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alex de Minaur, battendo Fritz nell’ultimo match del round robin delle ATP Finals, ha ammesso di aver "fatto pace con sé stesso". Dopo i cattivi pensieri seguiti alla sconfitta bruciante contro Lorenzo Musetti, il tennista australiano ha ritrovato il sorriso. È apparso frastornato, il “Demone”, che dopo il match ha dimostrato di non conoscere le proprie chance di qualificazione alla semifinale. Il suo futuro dipende da Alcaraz, ma lui è sembrato non crederci.

De Minaur incredulo per le possibilità di qualificarsi in semifinale alle Finals

La classica intervista in campo dopo il match di Torino si è rivelata sorprendente per Alex de Minaur. L’australiano si è mostrato incredulo di fronte allo scenario di una possibile qualificazione in caso di successo di Alcaraz su Musetti: "È davvero così o no? Eh… non lo so, non mi fido di te in questo momento (ride, ndr), devo vedere cosa succede. Però, alla fine, sì… diciamo che ho fatto pace con me stesso".

De Minaur ha la coscienza a posto prima di Alcaraz-Musetti

De Minaur ha la coscienza a posto, sereno dopo questa prima vittoria alle ATP Finals. La partita tra Alcaraz e Musetti? Vada come vada: "Oggi sono riuscito a scendere in campo con quella mentalità, smettendo di preoccuparmi delle circostanze o dei ‘se’ e dei ‘ma’. Mi sono concentrato solo sul mio gioco. Stasera sarà un po’ la stessa cosa: qualunque cosa accada, accadrà. Ho dato il massimo e sono contento di questo".

Le combinazioni per la qualificazione alla semifinale delle ATP Finals

Il discorso per la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals è molto semplice. De Minaur si qualifica con un successo di Alcaraz su Musetti con qualsiasi risultato. In questo caso Alex sarebbe secondo. Al contrario con una vittoria di Musetti, de Minaur sarebbe eliminato e Carlitos secondo e con la prospettiva di una semifinale super contro Jannik Sinner.