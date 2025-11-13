Musetti rischia di essere eliminato alle ATP Finals anche se vince: cosa serve per qualificarsi in semifinale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Musetti ancora contro Carlos Alcaraz. Per la prima volta si affronteranno alle ATP Finals. Comunque finirà questa partita del round robin passerà alla storia. Perché se lo spagnolo vincerà si assicurerà il primo posto della classifica mondiale, a scapito di Sinner. Ma Musetti anche vincendo potrebbe non qualificarsi per le semifinali e, in base anche al risultato di Fritz-de Minaur, eliminare Alcaraz. A Torino ci sarà da divertirsi, in una partita da cuore e batticuore.

Alcaraz leader del Girone: Musetti e Fritz inseguono

La classifica del Gruppo Connors è questa: Alcaraz ha due vittorie, Musetti e Fritz una e pure una sconfitta. Alex de Minaur le ha perse entrambe. La giornata di oggi prevede Alcaraz-Musetti alle ore 20:30 e molto prima Fritz-de Minaur, che iniziano alle ore 14. Per capire definitivamente cosa servirà al tennista italiano sarà importante vedere il risultato della sfida tra l'americano e l'australiano.

Cosa serve a Musetti per passare in semifinale alle Finals

Musetti si qualifica per le semifinali delle ATP Finals 2025 se batte Alcaraz con qualsiasi punteggio e contestualmente de Minaur batte Fritz. In quel caso Musetti sarebbe primo del girone. Lorenzo passa in semifinale se batte Alcaraz in due set e Fritz sconfigge de Minaur. Così Musetti passa, Alcaraz no.

Con tutte le altre combinazioni invece l'italiano sarebbe eliminato. La vittoria infatti, di per sé, non basta a Musetti per qualificarsi alle semifinali. Perché dovesse vincere con Alcaraz in tre set e Fritz dovesse vincere con de Minaur in due o tre set, per Musetti ci sarebbe un'eliminazione che saprebbe di beffa enorme. Considerando tutto questo, e aggiungendo che per Alcaraz ci sono in palio i 200 punti che gli darebbero la matematica certezza del primo posto.

