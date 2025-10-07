Daria Kasatkina si ferma: “Non sto bene. I risultati, la pressione, le valigie, le stesse facce…”

"Va tutto bene", parole che spesso si dicono per placare la curiosità delle domande, ma che nascondono ben altro. Proprio come nel caso di Daria Kasatkina, tennista numero 19 nel ranking mondiale, che ha comunicato sui social la fine della sua stagione agonistica per il 2025. Troppa pressione e stimoli per una vita tanto variegata nelle città in cui competere, quanto monotona nelle persone e nelle ambientazioni.

Da tutto questo, Kasatkina ha bisogno di allontanarsi, almeno fino al termine di quest'anno. Un modo per staccare la mente e prendersi una pausa per resettarsi e concentrarsi su se stessa. Non una lamentela, o un segnale di mancata gratitudine verso lo sport che l'ha portata fino a dov'è ora, solo la consapevolezza di saper dire basta, anche solo per poco, quando corpo e testa lo richiedono.

Il messaggio social di Kasatkina: "Se ciò mi rende debole, allora lo sono"

"‘Sto bene', parole che sono sicura abbiamo sentito molte volte da parte di donne che in realtà non stanno bene, sono lontane dall'essere a posto ma continuano ad andare avanti, distruggendosi poco per volta sempre di più", si apre così il messaggio affidato ai social della tennista Daria Kasatkina. Un periodo stancante e stressante per l'atleta che si dice al limite: "È da tanto che non sto bene, i risultati parlano da soli e i fan se ne saranno accorti. Ho cercato di tenere tutto dentro perché non voglio che passi il messaggio che mi lamento o sono ingrata di questa vita fantastica che ho come tennista professionista".

Ora, però, non riesce più a nasconderlo e Kasatkina ha deciso di confessare il suo vero stato d'animo: "Ho raggiunto il limite e non posso continuare. Ho bisogno di una pausa da questa vita monotona fatta di una scalata continua tra i tour, i bagagli, i risultati, la pressione e le solite facce che vedo". Troppi impegni in un calendario fitto e con troppe aspettative, tra i motivi che l'hanno portata all'esaurimento: "Mentalmente ed emozionalmente sono arrivata a un punto di rottura e purtroppo non sono l'unica". Il riferimento è chiaro, indica infatti le altre tenniste che sempre più spesso interrompono prima la stagione perché sopraffate dallo stress.

Non sono solo le questioni sul campo a preoccupare e impegnare la tennista, anche il cambio di nazionalità si è aggiunto agli impegni della vita quotidiana. Nata in Russia, sta incontrando difficoltà nel ricevere il passaporto australiano per poter rappresentare la nazione a tutti gli effetti. Questo non le causa solo problemi dal punto di vista sportivo, ma anche affettivo: "Ad aggiungersi al mix anche il non poter essere in grado di vedere i propri genitori (sono ormai quattro anni per me e mio padre), sono troppe cose per poter essere affrontate da una persona sola".

Prima dei saluti e dell'appuntamento per i suoi fan alla prossima stagione, un ultimo pensiero da parte della tennista: "Se tutto questo mi rende una debole, allora lo sono. Sono debole. In ogni caso so di saper essere forte e so che prendendo questa pausa diventerò ancora più forte. Era tempo che ascoltassi me stessa, la mia mente, il mio cuore e il mio corpo per cambiare". Un messaggio condiviso da Daria Kasatkina che dimostra come saper dire basta non sia atto di debolezza, ma di consapevolezza e amore per se stessi.