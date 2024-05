video suggerito

Darderi perde a Roma, ma si consola con l’investitura di Zverev: “Sentiremo parlare di te” Il tennista tedesco si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Zverev dopo aver eliminato da Roma Darderi ha elogiato l’italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Italia resta solo Stefano Napolitano, entrato con una wild card e che lunedì sfiderà il cileno Nicolas Jarry. Ha perso infatti anche Luciano Darderi, che contro Alexander Zverev, uno dei favoriti per il successo finale, ha giocato una partita splendida e al termine dell'incontro ha ricevuto i complimenti del tedesco che va a caccia del bis a Roma.

Zverev vola agli ottavi, Darderi battuto in due set

Dopo l'uscita di scena di Djokovic, Alexander Zverev è diventato il tennista con la classifica migliore nella parte alta del tabellone. Il tedesco per arrivare agli ottavi di finale ha battuto Luciano Darderi, giocatore italiano che sta vivendo un 2024 splendido. L'incontro è stato davvero bello, il livello è stato alto. Zverev nel primo set ha dovuto ricorrere al tie-break per imporsi sull'azzurro, che nel dodicesimo game è stato a due punti dal set. Vinto il primo poi ha cambiato marcia e si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2.

Zverev martedì negli ottavi di finale affronterà da favorito il portoghese Nuno Borges, uscito vincitore di una battaglia con l'italiano Passaro. Il vincitore del 2017 (e finalista nel 2018) per classica e gioco può rischiare probabilmente solo con Dimitrov. Una volta finito l'incontro il tedesco, che da anni è ai vertici del tennis, ha fatto i complimenti a Darderi, cosa tutt'altro che scontata. Al momento del saluto a rete Zverev guarda l'italo-argentino gli sorride gli fa i complimenti all'avversario dicendogli: "Ti vedremo sempre di più. Sentiremo parlare di te".

Zverev esalta il tennis italiano

Un vero endorsement quello di Zverev, che poi parlando agli spettatori in campo ha continuato l'elogoio a Darderi e ha scherzato sul rinascimento del tennis italiano: "Ho iniziato bene questo torneo. Mi sento bene in campo, oggi penso sia stata una partita fantastica. Darderi è estremamente aggressivo e pericoloso, serve alla grande e ha un ottimo dritto, un po' come Berrettini. Luciano scalerà ancora la classifica. Non so cosa diano da mangiare ai ragazzi in Italia, ma ci sono davvero tanti giovani tennisti fortissimi che vengono da qui, Darderi è sicuramente uno di questi".