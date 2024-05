Darderi elimina Shapovalov e vola al 2° turno degli Internazionali di Roma dopo tre ore di battaglia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Luciano Darderi elimina Denis Shapovalov e vola al 2° turno degli Internazionali di Roma dopo una battaglia di oltre 3 ore. Al prossimo turno sfiderà l'argentino Mariano Navone. È la seconda vittoria in carriera in un Masters 1000, la prima in assoluto sui campi del Foro Italico.

Il tennista classe 2002 è stato protagonista di una partita clamorosa, con punti di pregevole fattura e qualche errori evidente (oltre ai 14 doppi falli). La sua perseveranza ha avuto la meglio e così è riuscito a guadagnarsi il pass per il turno successivo.

Darderi parte male ma finisce alla grande: vola al 2° turno

Darderi non ha iniziato benissimo la gara di Roma e ha incontrato qualche difficoltà in particolare con la seconda di servizio. Shapovalov è riuscito ad imporsi nonostante non abbia fatto bene e ha chiuso il primo set vincendo 7-6. Dopo la prima fase l’azzurro è cresciuto nella prestazione e ha acquisito solidità con il passare del tempo: Darderi è sempre davanti e chiude il secondo parziale con un netto 6-3.

Nell'ultima parte di gara regna l'equilibrio e l’azzurro avverte qualche fastidio alla gamba, ma non ha alcuna intenzione di mollare: nell’undicesimo game il classe ’02 annulla altre pericolose palle break e infiamma il Centrale del Foro, portandosi sul 6-5 ma Shapovalov riuscendo a risalire dallo 0-30 rinvia tutto al tie-break finale.

Darderi si procura due match point spingendo con il dritto e Shapovalov mette in rete la palla corta sul match point. Dopo tre ore e 15 minuti di maratona l'italo-argentino chiude in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 e vendica il match perso due mesi fa a Miami.

Il tennista azzurro affronterà per l’ennesima volta Mariano Navone: per i due sarà la terza sfida in poche settimane, con l’argentino che ha avuto la meglio sia a Bucharest che a Cagliari.