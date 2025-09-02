Commentatore TV diventa sparring a sorpresa di Djokovic agli US Open: gli altri tennisti lo aiutano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando Novak Djokovic chiama non si può dire di no. Lo sa bene un volto noto della tv britannica, ovvero Ryan Harrison, ex tennista e coach che è stato sorpreso mentre era alle prese con il suo lavoro a Sky Sports. Nole era alla ricerca di uno sparring partner e ha chiesto aiuto all’americano, che pur di giocare ha dovuto compiere una ricerca affannosa del materiale.

Ryan Harrison, ex tennista chiamato a palleggiare con Djokovic agli US Open

L’ex numero 40 del mondo e finalista al Roland Garros in doppio, oggi impegnato come opinionista per gli US Open, ha raccontato di aver chiesto aiuto per trovare scarpe, vestiti e attrezzi per scendere in campo: “Ero a lavoro con voi, pronto a iniziare, quando hanno scritto a mio fratello, che si è allenato spesso con lui. Mio fratello è il numero uno americano nel ranking di doppio”.

Christian Harrison però era fuori città, e quindi Ryan ha dovuto fare le sue veci: “Christian ha detto: sono fuori città. E allora loro gli hanno chiesto: conosci qualcun altro che possa palleggiare? E lui ha risposto: beh, c’è sempre Ryan lì se volete contattarlo. Così mi hanno scritto, chiedendomi quale fosse il mio programma. Io ho detto: beh, devo capire come riuscire a procurarmi tutto l’occorrente”.

Come ha fatto Harrison a trovare il materiale per allenarsi con Djokovic

Harrison, che attualmente lavora con l’australiano Jordan Thompson e che in carriera ha perso tre volte su tre contro Djokovic, ha quindi dovuto racimolare in fretta e furia del materiale tecnico prima di presentarsi sull’Arthur Ashe per aiutare Nole a scaldarsi. In suo soccorso è arrivato anche Jack Draper, numero uno britannico, che aveva lasciato alcuni capi del suo nuovo sponsor.

Questo il racconto dei momenti concitati: “Jordan aveva un paio di scarpe di scorta nell’armadietto, così sono andato a prenderle. Nello spogliatoio c’è un angolo ‘lost and found’ per i giocatori che hanno dimenticato qualcosa, e mi sono rivolto agli addetti per farmi dare una mano. Jack Draper aveva lasciato un paio di cose Vuori e sono state perfette per me. Ho messo insieme tutto e, la prossima cosa che so, mi sono ritrovato in campo con Novak”.