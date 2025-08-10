Collins: “I guerrieri da tastiera sono troppo impegnati a giudicare”, poi esalta chi l’ha battuta

Collins ha chiuso la partita giocata e persa a Cincinnati urlando e piangendo, poi è scappata dal campo. Criticata in modo eccessivo, sui social si è scagliata contro i guerrieri da tastiera.

Danielle Collins è la schiettezza fatta persona. Se ha un sassolino dalla scarpa se lo toglie senza farsi problemi: remore zero. A Cincinnati ha perso subito, due set a zero con Townsend. Ma più della sconfitta, comunque sorprendente, a fare notizia è stato lo sfogo al tempo stesso feroce e tenero nel tie-break del secondo set quando ha urlato e pianto. Sui social evidentemente sono piovute offese all'americana, che ha risposto da par suo senza farsi troppi scrupoli. D'altronde non ha da farsi nuovi amici sulle varie piattaforme.

"I guerrieri da tastiera non capiscono, sono troppo impegnati a giudicare"

Collins generalmente parla liberamente, ma di rado lo fa sui social. Questa volta ha pubblicato una stories e sopra l'immagine di lei di spalle che si sfoga con il suo staff ha scritto: "Chiunque abbia un'ernia del disco conosce il mio dolore. Non c'è da stupirsi che i guerrieri della tastiera non riescano a capirlo o a immedesimarsi, perché sono stati troppo impegnati a giudicare chi si presenta e cerca di dare il meglio di sé, anche nei giorni peggiori. Grazie a tutti coloro che hanno pregato per il mio infortunio e grazie a Taylor Townsend per essere la migliore delle migliori".

Lo sfogo di Collins contro Townsend a Cincinnati

La tennista americana, che nei due tornei precedenti era stata battuta da campionesse come Gauff e Swiatek, a Cincinnati è uscita malamente. Quelle urla rabbiose hanno destato stupore, hanno fatto sensazione. Perché se è vero che Collins è una giocatrice dal carattere forte, è anche vero che non è mai andata così su tutte le furie in un momento importante e con il suo staff. Era evidente ci fosse qualcosa sotto. Non a caso è scappata dal campo, lasciando lì pure la borsa. Ora bisogna capire se riuscirà a tornare in campo nelle migliori condizioni, visto che ha un'ernia del disco, e gli US Open sono vicinissimi.