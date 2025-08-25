Coleman Wong vince e fa la storia di Hong Kong agli US Open: la reazione emotiva è tenerissima

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Coleman Wong non si regge nemmeno in piedi. È talmente emozionato per aver fatto la storia agli US Open che sente le ginocchia cedere. Poi crolla a gambe all'aria e fa una specie di piroetta rotolando su se stesso. Il tennista 21enne è il primo del suo Paese a vincere una partita dello Slam americano, lo ha fatto contro Aleksandar Kovacevic superato in tre set (6-4, 7-5, 7-6) e in poco meno di due ore e mezza. Il successo dell'asiatico è tanto più clamoroso per la differenza nel ranking con lo statunintense: lui 173°, l'avversario 62° ma in campo s'è vista tutt'altra partita.

Wong ha dovuto superare ben tre turni di qualificazione per accedere al tabellone principale e cullare un sogno. Finora non era mai riuscito a entrare nel percorso principale, ecco perché il quarto incontro negli States è stato anche più dolce. Finora aveva sempre fallito la partecipazione a Flushing Meadows, agli Australian Open e due volte a Wimbledon e all'Open di Francia. Com'è stata (anche) dolce la "vendetta" consumata contro l'americano che aveva già affrontato una volta: ma nel match al Copa Cap Cana Challenger del 14 marzo fu Kovacevic a imporsi (6-2, 7-6), sfruttando tutte le difficoltà al servizio di Coleman.

Chi sarà il prossimo avversario? Il tennista di Hong Kong è atteso da un'altra prova del nove: nel secondo turno affronterà l'australiano Adam Walton, che ha interrotto la sua impressionante serie di successi nella recente edizione del Miami Open.

Wong paparazzato con Eala, ma non è come sembra

È bastato che Wong vincesse un match così importante agli US Open che subito s'è ritrovato addosso i riflettori del gossip. Il motivo? Una foto di "buon compleanno" scattata con Alexandra Eala delle Filippine, che aveva conosciuto ai tempi della comune esperienza alla Rafa Nadal Academy, ha alimentato le voci sulla loro presunta relazione. In quello scatto i due sorridono calorosamente mentre sono seduti a un tavolo vicino al Museo del Louvre, con la sua iconica piramide di vetro visibile sullo sfondo.

In realtà, le cose stanno diversamente. E il chiacchiericcio tale è rimasto rispetto alle dichiarazioni dello stesso tennista che, parlando con i giornalisti, ha rivelato quell'amicizia speciale "appartiene al passato". E ha aggiunto: "Trovo tutte queste domande molto preoccupanti. E non credo che la cosa sia davvero importante – ha ammesso ai media del suo Paese -. Spesso si usano foto di 2 o 3 anni fa… ce ne sono anche alcune che risalgono ai Giochi Asiatici. Ma, ripeto, sono cose del passato e basta".