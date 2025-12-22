Tennis
video suggerito
video suggerito

Cobolli si inibisce davanti alla domanda scomoda di Fazio in diretta: “Siamo in TV, non posso…”

Flavio Cobolli ha parlato del rapporto con suo padre che è anche il suo allenatore. Il campione azzurro in un’intervista rilasciata a Fazio però poi si inibisce: “Siamo in tv, non posso”,
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Flavio Cobolli è stato indubbiamente il grande protagonista dell'ultima Coppa Davis conquistata dall'Italia. Il tennista azzurro è stato ospite su Nove, nel programma ‘Che Tempo che Fa' condotto da Fabio Fazio. In un'intervista al fianco di Filippo Volandri ha raccontato un po' tutto quello che è successo in Davis tra aneddoti e dettagli divertenti, come quelli riguardanti suo papà, suo allenatore, con cui ha un rapporto particolare. Cobolli ha parlato proprio di questo da Fazio ma per un attimo si è dovuto contenere:

"Mio padre è il mio allenatore, abbiamo un rapporto molto difficile ma ci stiamo abituando – spiega tra le risate del pubblico -. Se è difficile averlo allenatore? Sì… però siamo in tv non posso…. Però ci sono lati positivi e negativi, litighiamo spesso perché abbiamo caratteri simili, ma vuole il mio bene più di tutti e lavoriamo per un unico obiettivo". Cobolli è enigmatico poi su ciò che è accaduto durante i festeggiamenti per la vittoria in Coppa Davis: "Siamo usciti tutta la squadra a Bologna in un locale di cui non ricordo il nome. Però ecco è stata una serata divertente".

Il passaggio più divertente resta chiaramente sempre quello riguardante suo padre. Cobolli a questo punto sottolinea: "Quando usciamo dal campo non pensiamo più a quello che è successo ma lui ha ragione sempre". Fazio a questo punto chiede a Cobolli una sua dichiarazione su ciò che aveva detto suo padre subito dopo il successo dell'Italia in Davis: "Dopo la Davis ha detto per la prima volta ‘mio figlio è un campione’?". Cobolli risponde e fa idere tutti: "Ma questa cosa me l’hanno detta l’altro ieri, a me non l’ha mica detto".

Leggi anche
Conte dribbla la domanda scomoda prima di Napoli-Juve: liquida tutti con una risposta telegrafica

Il rapporto con suo padre però non è soltanto incentrato sul tennis, ma anche sul calcio con quella passione per la Roma: "Io vado allo stadio ancora con i miei nonni – spiega -. Siamo cresciuti con la Roma, mio padre è venuto all’ospedale con la maglia di Totti e anche con mio fratello". Fazio divertito da quell'immagine del padre di Cobolli in ospedale con la maglia di Totti ha chiesto di più: "Ma come con la maglia di Totti? – e Cobolli continua -. Ha sempre detto che doveva essere la prima cosa che vedevo alla nascita".

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Supercoppa
Napoli e Bologna oggi in campo per la finale: le probabili scelte formazione di Conte e Italiano
Riccardo Cucchi sul torneo in Arabia Saudita: "Il calcio svenduto alla propaganda, così perde identità e libertà”
Conte e la finale per il primo trofeo della stagione: "Sono stato chiaro e sembra che non capite". Con chi ce l'ha
Italiano e l'aneddoto su De Laurentiis: "Mi dissero arriva il presidente, si presentò lui in spogliatoio"
Guida era il designato per la finale di Supercoppa Italiana ma c'è il Napoli: la scelta ricade su Colombo
Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: il montepremi per Napoli o Bologna
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views