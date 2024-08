Cobolli e Darderi litigano a Cincinnati: “Fai finta di stare male” poi le scuse, non accettate

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Stavolta non si può dire che tutti i tennisti italiani vadano d'amore e d'accordo. Ma sul campo può capitare di avere un piccolo screzio, l'importante è che poi dopo si risolva tutto. Nel secondo turno del torneo 1000 di Cincinnati ci sono stati alcuni momenti di tensioni tra il lanciatissimo Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che ha abbandonato l'incontro a metà del secondo set. Prima ci sono state scintille tra i due, con il conseguente intervento dell'arbitro.

Volano parole grosse tra Cobolli e Darderi

Per entrambi era un match importante. Cobolli ha fatto uno step eccezionale in queste ultime settimane e qui in Ohio ha battuto Tommy Paul annullando tre matchpoint, da favoritissimo è sceso in campo contro Luciano Darderi. Il primo set è focoso, lo vince il romano Cobolli al tie-break. Prima però succede qualcosa d'importante. Darderi in avvio di partita non sembrava in grande forma, secondo Cobolli avrebbe finto, una mezza sceneggiata, perché poi all'improvviso l'altro azzurro si riprende e inizia a giocare alla grande.

Darderi discute pure con l'arbitro

Quell'atteggiamento non è piaciuto al più forte dei due, cioè Cobolli che lo avrebbe detto in modo chiaro a Darderi. Volano parole in campo. L'arbitro, pure lui italiano, Alessandro Germani, è costretto a intervenire, lo ha fatto quando Darderi a un cambio di campo si è lamentato dell'atteggiamento di Cobolli: "Pensa al tuo e lui pensa al suo, cerchiamo di andare avanti tranquilli dai". Darderi però non ha accettato quella versione e ha ribadito: "Ti piacerebbe sentirti dire una cosa del genere, che io fingo di stare male?

Cobolli scusa, ma Darderi non si gira nemmeno

Darderi a metà del secondo set, sul punteggio di 7-6 3-1, si ritira, dopo aver praticamente camminato in campo negli ultimi game. Non era una finta, ma era davvero infortunato. Il saluto è freddo. Cobolli segue Darderi, vuole scusarsi, l'italo-argentino è gelido: non si volta nemmeno mentre riceveva una pacca sulla schiena. Facile pensare che tra qualche ora tutto ritornerà in armonia, ma intanto oltre al successo, l'ennesimo di questa estate, di Cobolli si registra anche un'insolita lite tra tennisti italiani.