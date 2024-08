Clamoroso errore della tecnologia a Cincinnati, Fritz incredulo con l’arbitro: interviene Medvedev

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Situazione controversa nel Masters 1000 di Cincinnati in occasione della partita tra Taylor Fritz e Brandon Nakashima. Un errore tecnologico è costato un punto al primo, con la decisione dell'arbitro poi che ha fatto discutere. Le parole del giocatore penalizzato: "È la cosa più pazzesca che abbia mai visto in vita mia", la dicono lunga sull'entità della topica che ha coinvolto anche altri giocatori. Tagliente in primis il commento di Medvedev sui social.

Cosa è successo tra Fritz e Nakashima, situazione surreale dopo il flop della tecnologia

Fritz era avanti 3-2 nel secondo set, dopo aver perso il primo, con l'opportunità di garantirsi una pesantissima palla break sul 30-30. Durante uno scambio duro infatti, un colpo di Nakashima è apparso ampiamente fuori. Il "falco" ovvero la tecnologia elettronica che dovrebbe intervenire in queste situazioni, è rimasto silente tra lo stupore di Fritz. Il gioco è così continuato fino a quando è arrivata la chiamata dell'arbitro che ha sospeso tutto, ordinando la ripetizione del punto.

Fritz si sfoga con l'arbitro che decide di far rigiocare il punto

Una situazione che ovviamente ha fatto arrabbiare Fritz che si è sentito penalizzato, visto che quella palla contestata era ampiamente finita fuori. Il tennista americano ha poi provato a far valere le sue ragioni: "È la cosa più pazzesca che abbia mai visto in vita mia". Il giudice di sedia gli ha risposto che in realtà, al netto dell'errore della tecnologia, avrebbe dovuto lui fermare lo scambio. Benzina sul fuoco per Fritz che ha reagito: "Non dirmi che devo fermare il punto quando abbiamo la chiamata elettronica. Se non l'avessimo avuto, avrei fermato il punto. La palla era nettamente fuori. Perché non hai interrotto lo scambio? Tu sei l'arbitro, hai visto la palla. "È ridicolo."

A quel punto l'ufficiale, che nel frattempo si era consultato con il supervisor e ha dimostrato di aver visto la palla fuori, ha giustificato così la sua scelta: "Capisco, ma è così che funziona. Era troppo tardi, tu non ti sei fermato in questo momento e sono stati giocati altri scambi. Non posso farlo".

La reazione di Medvedev e Tiafoe

Sui social i colleghi di Fritz e Nakashima, che ha poi vinto il match (imponendosi al terzo set), si sono scatenati sottolineando ulteriormente l'errore dell'arbitro dopo quello tecnologico. Medvedev ha commentato così il video postato da Tennis TV: "Decisione ridicola… la palla è fuori, il punto è finito, punto a Fritz. Come mai non è stato questo il risultato?". Anche Tiafoe sulla stessa lunghezza d'onda: "Mi è successo lo stesso, la scorsa settimana. Per favore ATP, fate meglio il vostro lavoro".